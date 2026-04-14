Novità sul fronte dell’ampliamento dei confini territoriali dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale. L’VIII Commissione del Senato ha infatti espresso parere favorevole allo schema di decreto che prevede l’estensione della circoscrizione del porto di Catania verso l’area nord dell’infrastruttura. Il provvedimento, proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato illustrato a Palazzo Madama dal senatore della Lega Nino Germanà in qualità di relatore. L’intervento rappresenta un passaggio decisivo nell’iter di approvazione dell’ampliamento dei limiti portuali.

Gli interventi previsti dal Piano regolatore

L’ampliamento interessa in particolare l’area della scogliera rocciosa, raggiungibile tramite il sottopassaggio della linea ferroviaria che collega la stazione Centrale. L’estensione dei confini consentirebbe di avviare gli interventi previsti dal nuovo Piano regolatore portuale, che punta al potenziamento delle infrastrutture esistenti.

Tra le opere programmate figurano la realizzazione di una nuova darsena destinata al traffico delle grandi imbarcazioni da diporto, la costruzione di nuove banchine turistiche per l’ormeggio delle unità da diporto e la creazione di una nuova diga foranea a protezione del bacino portuale. “Sullo schema di decreto è già stato espresso anche il parere favorevole della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato”, affermano i deputati nazionali della Lega Valeria Sudano e Anastasio Carra.