Si chiama “Io marte tu mercole” il nuovo spettacolo con cui Federica Camba e Gianluca “Scintilla” Fubelli si raccontano al pubblico, portando sul palco la loro relazione reale, fatta di complicità, differenze, melodie e tante risate.

Lei imprevedibile, lui esplosivo; lei profonda, lui diretto; lei parla, lui ascolta… lei parla, lui forse ascolta… lei parla ancora… lui ha smesso di ascoltare da un bel po’.

Appuntamenti in Sicilia

Uno spettacolo che arriva nell’isola grazie alla RB Spettacoli e alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo:

Catania: Teatro Ambasciatori – Domani, mercoledì 8 aprile

Palermo: Teatro Orione – Giovedì 9 aprile

Orario: Inizio spettacoli ore 21:00

Biglietti e curiosità

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti, acquistabili su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati.

Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli e Federica Camba, tra uno sketch e un racconto, un pizzicotto e una carezza, attraversano le grandi domande dell’amore:

Chi ha ragione?

Chi ha sbagliato?

Chi ha lasciato il dentifricio aperto?

E soprattutto: chi lo ha detto che per capirsi bisogna essere uguali? Perché, alla fine, i rapporti di coppia sono sempre tutto il contrario di tutto, continui cortocircuiti tra pianeti.