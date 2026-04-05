Dopo un lungo periodo di freddo anomalo, vento e piogge intense che hanno caratterizzato l’inizio della primavera, la Sicilia si appresta a vivere un vero e proprio “ribaltone” meteorologico per le festività di Pasqua (5 aprile) e Pasquetta (6 aprile). L’arrivo di un potente anticiclone spazzerà via l’instabilità residua, portando il sole e un deciso aumento delle temperature su tutta l’Isola.

Catania: sole e clima mite sotto l’Etna

Per chi ha scelto Catania come meta per le festività, le notizie sono eccellenti. La città vivrà giornate caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature: le massime a Catania tenderanno a salire progressivamente, stabilizzandosi intorno ai 21-23°C , rendendo piacevoli sia le passeggiate in centro che le escursioni sull’Etna (anche se sui rilievi è consigliato un abbigliamento a strati per via del rischio valanghe segnalato dopo le recenti nevicate).

Vento e mare: i venti saranno in attenuazione, anche se lo Ionio potrebbe restare localmente mosso nella giornata di domenica.

Le previsioni nelle province siciliane

Il miglioramento sarà generalizzato, ma con alcune sfumature termiche tra le coste e l’entroterra:

Sintesi per il Lunedì dell’Angelo (6 Aprile)

Secondo i dati meteo aggiornati, la giornata di domani vedrà in tutta la regione:

Condizioni: prevalentemente soleggiato.

Precipitazioni: probabilità di pioggia pari allo 0% .

Temperature medie regionali: massime intorno ai 21°C , minime sui 7°C .

Venti: deboli (circa 5 mph) dai quadranti sud-occidentali.