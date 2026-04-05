Dopo un lungo periodo di freddo anomalo, vento e piogge intense che hanno caratterizzato l’inizio della primavera, la Sicilia si appresta a vivere un vero e proprio “ribaltone” meteorologico per le festività di Pasqua (5 aprile) e Pasquetta (6 aprile). L’arrivo di un potente anticiclone spazzerà via l’instabilità residua, portando il sole e un deciso aumento delle temperature su tutta l’Isola.
Catania: sole e clima mite sotto l’Etna
Per chi ha scelto Catania come meta per le festività, le notizie sono eccellenti. La città vivrà giornate caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi.
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Temperature: le massime a Catania tenderanno a salire progressivamente, stabilizzandosi intorno ai 21-23°C, rendendo piacevoli sia le passeggiate in centro che le escursioni sull’Etna (anche se sui rilievi è consigliato un abbigliamento a strati per via del rischio valanghe segnalato dopo le recenti nevicate).
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Vento e mare: i venti saranno in attenuazione, anche se lo Ionio potrebbe restare localmente mosso nella giornata di domenica.
Le previsioni nelle province siciliane
Il miglioramento sarà generalizzato, ma con alcune sfumature termiche tra le coste e l’entroterra:
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Palermo e Trapani: sulla costa tirrenica il cielo sarà limpido. A Palermo le temperature passeranno dai 15-17°C di sabato a punte di 20-22°C tra Pasqua e lunedì.
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Messina: persisterà una leggera ventilazione, ma il sole sarà protagonista, garantendo un Lunedì dell’Angelo ideale per le gite fuori porta.
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Caltanissetta ed Enna: le province centrali vedranno lo sbalzo termico più marcato. Dopo il gelo dei giorni scorsi, a Caltanissetta si attendono massime fino a 25-26°C, un valore quasi estivo.
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Siracusa e Ragusa: qui l’instabilità è stata più tenace fino al Sabato Santo, ma per Pasquetta il sole sarà “blindato” con temperature gradevoli intorno ai 21°C.
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Agrigento: clima perfetto per la Valle dei Templi, con cieli tersi e colonnina di mercurio in costante ascesa.
Sintesi per il Lunedì dell’Angelo (6 Aprile)
Secondo i dati meteo aggiornati, la giornata di domani vedrà in tutta la regione:
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Condizioni: prevalentemente soleggiato.
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Precipitazioni: probabilità di pioggia pari allo 0%.
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Temperature medie regionali: massime intorno ai 21°C, minime sui 7°C.
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Venti: deboli (circa 5 mph) dai quadranti sud-occidentali.
Nota per i viaggiatori: Nonostante il sole, ricordate che veniamo da un periodo di freddo intenso; lo sbalzo termico sarà sensibile, quindi è consigliabile un abbigliamento “a cipolla”. Dopo Pasquetta, il caldo aumenterà ulteriormente, con picchi di 27-28°C previsti per metà settimana.