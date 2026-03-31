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Ogni anno, il 31 marzo, si celebra il Transgender Day of Visibility (TDoV), una giornata internazionale nata per dare spazio alla vita e alle esperienze delle persone trans e non binarie. Non si tratta di un momento commemorativo come il Transgender Day of Remembrance, ma di un’occasione per celebrare storie, percorsi e contributi alla società, dalla cultura alla politica, dallo sport all’arte. La visibilità è al centro di questa ricorrenza: significa poter esistere apertamente, essere riconosciuti nella propria identità e partecipare pienamente alla vita sociale e culturale. È un gesto politico e personale insieme, perché rendere visibili le persone trans aiuta a sfidare stereotipi, discriminazioni e invisibilizzazione nei media, nelle istituzioni e nella vita quotidiana.

Cos’è il Transgender Day of Visibility e le sue origini

Il TDoV è stato creato nel 2009 dall’attivista statunitense Rachel Crandall, fondatrice dell’organizzazione Transgender Michigan. Crandall osservò come il calendario internazionale LGBTQIA+ fosse spesso legato a momenti di lutto, come il Transgender Day of Remembrance, e decise di creare una giornata che celebrasse la vita delle persone trans. La scelta del 31 marzo non è casuale: coincide con la fine del Women’s History Month, per ricordare anche l’importante ruolo storico delle donne trans nelle lotte per i diritti civili e LGBTQIA+. In molti paesi la giornata viene celebrata con eventi pubblici, incontri, iniziative culturali e campagne di sensibilizzazione online, volte a portare le esperienze trans al centro della scena, valorizzando talenti, storie professionali e contributi sociali che spesso restano invisibili.

Discriminazioni e ostacoli quotidiani

Nonostante maggiore attenzione e iniziative di sensibilizzazione, le persone trans continuano a essere soggette a livelli elevati di discriminazione. Secondo l’Indagine ISTAT-UNAR 2023, una persona su due dichiara di aver subito episodi di discriminazione nella ricerca di lavoro a causa della propria identità di genere, mentre il 57,1% ritiene che l’identità di genere rappresenti un ostacolo nella carriera.

Anche a scuola e all’università emergono difficoltà: il 66,1% di chi era visibile come trans durante gli studi segnala discriminazioni. Il clima nei luoghi di lavoro resta problematico, con micro-aggressioni, episodi di ostilità e aggressioni, come evidenziato dall’articolo L’86% delle persone trans e non binarie subisce aggressioni sul lavoro: l’indagine Istat. Allo stesso tempo, l’Italia registra un numero preoccupante di transicidi, secondo il Trans Murder Monitoring di TGEU, indicando quanto sia urgente continuare a lavorare per garantire sicurezza e diritti. La giornata del TDoV diventa quindi anche una piattaforma di mobilitazione politica, per promuovere leggi inclusive, politiche educative e misure contro la discriminazione.

La visibilità come strumento di empowerment

Il TDoV non è solo una celebrazione, ma anche un momento educativo e di confronto. La visibilità permette alle persone trans di sentirsi riconosciute, rafforza il senso di comunità e offre strumenti per affrontare gli ostacoli quotidiani. In molte città italiane e internazionali, associazioni e collettivi organizzano manifestazioni, eventi culturali e campagne informative, creando spazi di ascolto e sostegno. Rendere visibile la propria identità è un atto di resilienza, perché sfida stereotipi e pregiudizi, mostrando che le vite trans hanno valore, dignità e diritto di esistere pienamente nella società. La visibilità, quindi, non è solo simbolica: diventa uno strumento di empowerment e partecipazione attiva alla vita sociale e culturale. Essere visibili significa esistere, reclamare diritti e resistere alla marginalizzazione.

Il valore della diversità di genere

Il 31 marzo, mentre celebriamo la visibilità delle persone trans, è importante ricordare un messaggio chiaro per ogni giovane e studente trans: la tua identità è valida, la tua esistenza è preziosa e il tuo percorso merita riconoscimento. Non sei solo: ci sono comunità, associazioni, educatori e persone alleate pronte a sostenerti. Essere visibili significa anche avere il diritto di vivere senza paura, di esprimere se stessi e di aspirare a tutte le opportunità che la vita offre. La tua esperienza è normale, reale e degna di rispetto, e celebrare la tua identità non è un atto di ribellione, ma di legittimità. Il Transgender Day of Visibility vuole ricordare che ogni persona trans conta, ogni voce merita ascolto e ogni storia è importante: insieme possiamo costruire un mondo più inclusivo, sicuro e giusto, dove la diversità di genere è una ricchezza da celebrare.