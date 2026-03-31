Uno dei luoghi simbolo della storia antica di Catania si trova oggi a fare i conti con numeri che raccontano una realtà ben diversa dal suo valore culturale. L’Anfiteatro romano di piazza Stesicoro, nonostante la sua imponenza e il suo significato storico, registra incassi insufficienti a sostenere i costi di gestione. I dati diffusi dal Comune offrono uno spaccato che solleva interrogativi sulla valorizzazione del patrimonio e sulle strategie turistiche adottate.

Numeri modesti per un gigante dell’antichità

I dati relativi al periodo compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 10 marzo 2026 evidenziano una partecipazione limitata: poco più di 10.800 visitatori complessivi, di cui circa 9.700 paganti. Numeri che, tradotti in termini economici, si fermano a circa 29mila euro di incasso totale, equivalenti a meno di 300 euro al giorno.

Un risultato che appare particolarmente contenuto se si considera il valore storico e archeologico dell’Anfiteatro romano di Catania, tra i più grandi del mondo romano. Certamente il periodo invernale incide sulla riduzione dei flussi turistici, ma i dati sollevano comunque dubbi sulla capacità del sito di attrarre visitatori anche in bassa stagione, nonostante il costo contenuto dei biglietti.

Un equilibrio economico difficile da sostenere

Il nodo centrale riguarda il rapporto tra entrate e uscite. A fronte di incassi così contenuti, i costi di gestione risultano nettamente superiori. Il Comune di Catania, per garantire servizi essenziali come la biglietteria e il controllo degli accessi, ha sostenuto spese che superano i 50mila euro per un solo quadrimestre.

Questo squilibrio evidenzia una criticità strutturale: il sito, nelle condizioni attuali, non è economicamente autosufficiente. Una situazione che impone una riflessione più ampia non solo sulla gestione operativa, ma anche sulle politiche di valorizzazione culturale e turistica, che dovrebbero puntare a incrementare l’attrattività e la fruizione del monumento.

Cambio di gestione e attese per la stagione turistica

La recente conclusione dell’accordo con il precedente gestore apre una nuova fase per l’anfiteatro. A partire dai prossimi giorni, la gestione della biglietteria sarà affidata alla CoopCulture, realtà già nota nel settore della valorizzazione dei beni culturali.

Questo passaggio avviene in un momento strategico, alle porte della stagione primaverile, quando l’aumento dei flussi turistici potrebbe incidere significativamente sui numeri. La nuova gestione sarà chiamata non solo a migliorare l’organizzazione dei servizi, ma anche a rilanciare l’immagine del sito attraverso iniziative, eventi e strategie di promozione più efficaci.

Una risorsa ancora poco valorizzata

Nonostante le difficoltà, il potenziale dell’anfiteatro resta enorme. Situato nel cuore di piazza Stesicoro, in una posizione centrale e facilmente accessibile, rappresenta una testimonianza unica della storia romana della città. Tuttavia, questa ricchezza non si traduce ancora in un adeguato ritorno in termini di visitatori e ricavi.

La sfida, dunque, è trasformare questo patrimonio in una vera leva di sviluppo culturale ed economico. Ciò richiede una visione integrata che metta insieme promozione turistica, valorizzazione del contesto urbano e innovazione nella fruizione dei beni culturali. Solo così l’Anfiteatro potrà uscire da una condizione di marginalità e diventare uno dei protagonisti dell’offerta culturale Catanese.