Catania in TV tra il Colosseo nero e Sant’Agata: il video della puntata

Catania e i suoi tesori nascosti protagonisti in prima serata su Italia 1. Il video della prima parte della trasmissione e l'episodio integrale.

È andata in onda ieri sera su Italia 1 la seconda puntata della nuova stagione di Freedom – Oltre il confine, condotta da Roberto Giacobbo. La trasmissione, grazie ai permessi speciali di cui usufruisce, va oltre il cancello del “chiuso al pubblico” e mostra agli spettatori angoli che normalmente non avrebbero modo di vedere, raccontandone la storia che c’è dietro. Così è stato anche per Catania, protagonista della puntata di ieri assieme al Grand Canyon, alla Mole Antonelliana di Torino, all’Egitto e ai templari in Abruzzo. In città, il fulcro della trasmissione sono stati l’anfiteatro romano di Catania, “il Colosseo Nero”, e il miracoloso velo di Sant’Agata, normalmente visibile al pubblico soltanto in occasione delle festività agatine.

La parte dedicata a Catania ha preso le mosse proprio dal cuore del centro storico, l’anfiteatro romano di piazza Stesicoro. Con l’ausilio di riprese dall’alto e grafici tridimensionali se ne sono ricostruite le forme, in buona parte nascoste dagli edifici circostanti, e si è provato a immaginare come doveva essere nel pieno del suo splendore. Giacobbo, inoltre, ha anche ripercorso la storia dell’anfiteatro e dell’eruzione che si fermò proprio in quel punto, grazie, si dice, al miracoloso effetto del velo della patrona cittadina.

La seconda parte delle riprese etnee si sono concentrate in prima battuta sulla Cattedrale di Sant’Agata, dove è stata riaperta la teca che custodisce il velo della santa, “la reliquia più cara ai catanesi“. Infine, il conduttore e la sua troupe hanno attraversato i cancelli che sbarrano l’ingresso al pubblico del resto dell’anfiteatro, quello non ancora visitabile, malgrado il governatore Musumeci abbia di recente annunciato la ripresa degli scavi nell’anfiteatro romano. Quella pubblicata è la prima parte della trasmissione. Il resto della puntata, inclusa la versione integrale o solo quella su Catania, si può già vedere su Mediaset Play, al seguente link.