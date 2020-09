Catania e Sant’Agata protagoniste stasera in TV: il programma della puntata

Catania ancora una volta strega i cuori dei presentatori e fa breccia in prima serata. Il programma della puntata in onda stasera, tra anfiteatro romano e Sant'Agata.

Le telecamere della TV continuano a puntare i loro obiettivi su Catania, sulle sue bellezze e sui suoi misteri. Dopo la puntata di una serie TV britannica girata poco tempo fa in città e dopo i memorabili racconti di Alberto Angela su Catania e sull’Etna, il capoluogo etneo torna in prima serata. Appuntamento stasera, ore 21:25, per la nuova puntata di “Freedom – Oltre il confine”, la nuova trasmissione condotta dal presentatore televisivo Roberto Giacobbo in onda su Italia 1.

I protagonisti della puntata saranno l’anfiteatro romano di Catania, “il Colosseo Nero”, come lo chiama lo stesso presentatore in un breve video introduttivo pubblicato su Facebook, e la patrona della città: Sant’Agata. “Faremo vedere il suo velo – commenta Giacobbo sulla sua pagina –, il velo che tanti anni fa portato all’esterno si dice che abbia fermato la lava dell’Etna”. Si tratta, conclude Giacobbo di “un evento eccezionale che permetterà all’occhio della nostra telecamera di arrivare vicinissimo al velo della santa e permetterà a tutti di vivere un’emozione intensa come quella che abbiamo vissuto noi”.

Quella girata a Catania è la seconda puntata dedicata al territorio etneo dal conduttore, che ha voluto raccontare, nella prima, il mistero delle piramidi dell’Etna. La città, tuttavia, non sarà l’unica protagonista della trasmissione. Nel viaggio “alla scoperta di luoghi e storie oltre il confine”, Giacobbo si spingerà fino al Grand Canyon, “in cerca – aggiunge in un post pubblicato ieri – di un luogo segreto che custodirebbe antiche mummie”, ma anche all’Egitto, “alla scoperta di un genio dell’antichità”, e infine, per quanto riguarda l’Italia, due tappe a Torino e in Abruzzo, oltre quella a Catania.