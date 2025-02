A dieci giorni dai festeggiamenti in onore di Sant’Agata, Catania è ancora sepolta dalla cera! Le strade, i monumenti e i luoghi simbolo continuano a essere sommersi da quella stessa cera che i fedeli hanno portato sulle spalle durante i due intensi giorni di processione. Tra i luoghi ancora da ripulire e riqualificare, il tanto amato Anfiteatro Romano!

Anfiteatro Romano in stato di abbandono

Dopo quasi due settimane dalla fine dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, gran parte del perimetro esterno dell’Anfiteatro è ancora sporco e impraticabile! L’ingresso è completamente ricoperto, e lo stesso vale per il cartello informativo che dovrebbe raccontare la storia del monumento. I turisti e i cittadini che vorrebbero godersi la bellezza di un sito storico si ritrovano invece a fare i conti con il degrado e con il rischio continuo di poter scivolare e farsi male!

Ci si trova davanti ad una situazione che stona con l’immagine di “città rinnovata” che il Comune vuole proiettare a cittadini e turisti.

I lavori di riqualificazione

Poco tempo fa, l’Anfiteatro è stato finalmente “riqualificato” con l’aggiunta di luci interne, pensate per offrire una visione del monumento anche di sera. Un progetto che doveva rappresentare una svolta, un segno di rinascita per uno dei siti storici più importanti della città. E invece ad oggi le promesse sembrano essere svanite. La situazione diventa tragica se si considera che giornalmente decine di turisti si apprestano a visitare il monumento. Ancora nessuno si adopera per risolvere questa situazione e chissà se mai accadrà…

Si spera che l’Anfiteatro Romano torni a brillare come merita, offrendo ai turisti e non solo un primo impatto positivo della nostra città!