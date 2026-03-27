In vista del match di Serie C tra Latina e Catania, le autorità di pubblica sicurezza hanno adottato misure rigorose per prevenire potenziali disordini. La decisione segue le valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS).
Le restrizioni principali
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Divieto di vendita: vietato l’acquisto dei biglietti per tutti i residenti nella Regione Sicilia.
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Settore ospiti: di conseguenza, la curva destinata ai tifosi del Catania rimarrà chiusa o comunque priva della tifoseria organizzata proveniente dall’isola.
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Obiettivo: la è di natura precauzionale, volta a evitare contatti a rischio tra le due tifoserie e a garantire l’ordine pubblico attorno allo stadio Francioni.
Contesto e precedenti
Questi provvedimenti, seppur drastici per i tifosi siciliani, sono ormai frequenti nelle partite considerate “connotate da alti profili di rischio”. La rivalità o episodi passati tra le tifoserie hanno spinto il Prefetto di Latina a ratificare la decisione del CASMS.