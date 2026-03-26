Il “bollino rosso” è una comunicazione con cui l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione informa il cittadino che, a seguito di controlli incrociati tra l’Agenzia delle Entrate, il Ministero del Lavoro e l’INPS, si è evidenziata l’insussistenza dei requisiti necessari per usufruire del beneficio dell’esenzione del ticket per reddito negli anni indicati.

L’Asp recepisce gli esiti dei controlli e attiva le procedure amministrative previste, ma non svolge verifiche fiscali dirette. I cittadini possono collegarsi alla sezione dedicata sul sito dell’ASP Catania (https://www.aspct.it/bollinirossi/), all’interno della quale sono disponibili informazioni dettagliate, FAQ e contatti per assistenza e chiarimenti. Informazioni utili sono inoltre disponibili anche sui profili social istituzionali dell’Azienda.

Gli Uffici distrettuali possono fornire esclusivamente il dettaglio delle prestazioni sanitarie fruite negli anni oggetto di contestazione. Tale dettaglio può essere richiesto anche tramite la piattaforma online “ASPConTe-Servizi Territoriali”, attraverso la quale è possibile ottenere le stesse informazioni disponibili presso gli sportelli.

Cosa fare in caso di eventuali errori

Qualora il cittadino ritenga che vi sia un errore, è possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Per fare ciò è necessario allegare la documentazione utile a dimostrare il diritto all’esenzione. L’istanza può essere trasmessa tramite PEC agli indirizzi indicati nella sezione “Contatti” del Distretto sanitario di competenza oppure attraverso la piattaforma “ASPConTe-Servizi Territoriali”, nella sezione dedicata ai “bollini rossi”.