Il 24 marzo si celebra il Gelato Day, una ricorrenza che mette al centro uno dei simboli più riconoscibili della cultura gastronomica europea. Il gelato artigianale, pur nella sua apparente semplicità, rappresenta un equilibrio complesso tra tradizione e innovazione.

Nel tempo ha saputo mantenere una struttura familiare fatta di latte, zucchero e creatività, adattandosi però ai cambiamenti dei gusti, delle esigenze alimentari e delle tecniche produttive. È proprio questa capacità di evolversi senza perdere la propria identità che lo rende un prodotto trasversale, capace di unire generazioni e contesti diversi, dal consumo quotidiano alle esperienze più ricercate.

Un riconoscimento europeo che valorizza un intero settore

L’istituzione del Gelato Day da parte del Parlamento Europeo nel 2012 ha rappresentato un passaggio fondamentale per il riconoscimento del valore del gelato artigianale. Non si tratta solo di celebrare un alimento, ma di dare visibilità a un comparto economico e culturale che coinvolge migliaia di realtà produttive.

Dietro ogni gelato c’è infatti una filiera articolata che comprende la selezione delle materie prime, la formazione dei professionisti e una continua attività di ricerca sulle tecniche di lavorazione. Questo riconoscimento ha contribuito a trasformare il gelato in un vero ambasciatore del made in Europe, capace di raccontare territori, stagionalità e tradizioni locali anche al di fuori dei confini nazionali.

Come si celebra tra gelaterie ed esperienze condivise

Durante il Gelato Day, le gelaterie diventano il cuore pulsante della celebrazione. Non si tratta solo di acquistare un cono o una coppetta, ma di vivere un’esperienza più consapevole, fatta di degustazioni, racconti e confronto diretto con i maestri gelatieri.

Un elemento distintivo della giornata è il “gusto dell’anno”, una ricetta condivisa a livello europeo che viene reinterpretata da ogni laboratorio. Questo crea un filo conduttore tra città e Paesi diversi, rendendo il gelato un linguaggio comune. Parallelamente, anche i social media giocano un ruolo sempre più centrale, amplificando la visibilità dell’evento e trasformandolo in un momento di condivisione globale.

«Il concorso per il gusto dell’anno è uno dei momenti più alti di confronto creativo tra i gelatieri europei – ha commentato Domenico Belmonte, presidente di Artglace – con l’edizione 2026 abbiamo voluto rafforzare il messaggio di un’Europa che si riconosce nei valori di condivisione, diversità e dialogo».

Il gusto del 2026 è “Melody“

Protagonista della giornata sarà il Gusto dell’Anno 2026 “Melody”, un’armoniosa composizione di sapori che richiama l’idea di una partitura musicale: una base cremosa e avvolgente, completata da una variegatura di pistacchio, granella di pistacchio e una delicata salsa all’arancia, che aggiunge una nota agrumata e luminosa al gusto. La sua ricetta ufficiale è firmata dal maestro gelatiere Juanma Guerrero della gelateria “Sicilia Gelati” di Torre del Mar (Malaga), che ha vinto il concorso indetto da Artglace durante l’ultima edizione di SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence.

Il gusto “Melody” sarà proposto nelle gelaterie aderenti al Gelato Day sia nella versione originale, secondo la ricetta ufficiale, sia reinterpretato dai maestri gelatieri con ingredienti e ispirazioni del proprio territorio. In tutta Europa il Gelato Day sarà accompagnato da un ricco calendario di iniziative che coinvolgeranno gelaterie, maestri gelatieri e appassionati, in collegamento con la partecipazione dell’Italia all’Eurovision.

Gelato fatto in casa: la soluzione perfetta per fuorisede

Per chi è lontano da casa, magari studente universitario, il Gelato Day può diventare anche un’occasione per sperimentare in cucina senza complicazioni. Fare il gelato in casa, infatti, non richiede necessariamente strumenti professionali: bastano un frullatore, pochi ingredienti e un pizzico di creatività.

Una delle soluzioni più semplici è il gelato alla banana: basta congelare le banane a pezzi e frullarle fino a ottenere una crema liscia. Allo stesso modo, yogurt e frutta fresca possono trasformarsi in un dessert veloce e genuino. Anche le versioni più classiche, come cioccolato o fragola, possono essere replicate con latte, panna e zucchero, mescolando il composto durante il congelamento per evitare la formazione di cristalli.

Questo approccio non solo è economico e accessibile, ma permette anche di personalizzare gusti e ingredienti, adattandoli alle proprie esigenze. In fondo, il vero spirito del gelato artigianale sta proprio nella libertà di creare qualcosa di unico partendo da basi semplici.

Catania e il gelato: un’esperienza da vivere

In una città come Catania, il gelato non è solo un dolce, ma parte integrante della cultura locale. Le gelaterie del territorio rappresentano un punto d’incontro tra tradizione e innovazione, offrendo gusti che raccontano la Sicilia attraverso ingredienti come pistacchio, mandorla e agrumi. Realtà come quelle di Catania e provincia dimostrano come qualità e ricerca possano convivere.

Il Gelato Day diventa così non solo una celebrazione, ma un invito a riscoprire un gesto semplice: concedersi un momento di piacere. Che sia in gelateria, per strada o a casa, il gelato continua a essere un piccolo rito quotidiano capace di unire tradizione, gusto e generazione, non resta che una domanda: qual è il tuo gusto del cuore? Classico o sperimentale, cioccolato o alla frutta?

Raccontacelo qui LiveUniCT – Notizie su Catania e Università: il gelato migliore è anche quello condiviso.