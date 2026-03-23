L’affluenza per il Referendum Giustizia in Sicilia si conferma sotto la media nazionale ma nonostante ciò i dati sono più altri dello scorso referendum!

I dati raccolti in Sicilia e a Catania

Si è conclusa la prima giornata di voto per il referendum costituzionale. Le urne, aperte per la prima delle due giornate previste, si sono chiuse alle 23:00 di domenica 22 marzo. Il terzo rilevamento sull’affluenza, quello definitivo della giornata, evidenzia una chiara differenza geografica nella partecipazione. A livello nazionale l’affluenza ha superato il 45%, mentre in Sicilia la partecipazione resta sensibilmente più bassa rispetto alla media italiana. Nell’Isola, infatti, il dato definitivo della domenica si ferma poco sopra il 34%. Nello specifico a Catania l’affluenza ha raggiunto circa il 35%, mentre nei comuni della provincia si registrano in alcuni casi percentuali leggermente più alte.

Percentuale più alta rispetto a quella registrata nel pomeriggio, intorno alle 19, in cui si si è registrato un 28,77%. Nello specifico nella provincia di Catania, i dati ricalcano sostanzialmente la media regionale: la partecipazione nei 1.126 seggi è stata del 28,72%.

Si ricorda che i seggi riapriranno oggi, lunedì 23 marzo, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Subito dopo la chiusura delle urne inizieranno le operazioni di scrutinio.