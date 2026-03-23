Meteo Sicilia: in Sicilia prosegue anche per l’inizio di questa settimana l’ondata di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni. I cieli si presentano grigi e nuvolosi su gran parte dell’Isola, con piogge sparse che interesseranno diversi capoluoghi dell’Isola. Inoltre, le temperature registrano una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti e saranno generalmente sotto la media stagionale. Di seguito tutte le previsioni meteo nello specifico.

Meteo Sicilia, previsioni meteo lunedì 23 marzo

Per la giornata di lunedì 23 settembre, la Sicilia sarà interessata da una prevalenza di cieli grigi su gran parte dell’Isola, anche se non mancheranno alcune schiarite nelle province di Messina, Palermo e Trapani. Per il resto del territorio si attendono piogge sparse, con precipitazioni che dureranno per gran parte della giornata. I fenomeni saranno più intensi nella città di Siracusa e a Catania, dove sono previsti rovesci più consistenti.

Per quanto riguarda le temperature, le massime più elevate si registreranno a Palermo, con un picco di 16 gradi e minime intorno ai 10 gradi. Anche a Catania le temperature saranno relativamente miti, con massime di 15 gradi e minime di 11 gradi. La città più fredda della giornata sarà Enna, dove le massime non supereranno i 9 gradi e le temperature serali scenderanno fino a 3 gradi. In ogni caso le temperature saranno in calo in tutta le Regione Sicilia.

Meteo Sicilia, martedì 24 marzo 2026

Per la giornata di martedì 24 marzo la situazione meteo in Sicilia non subirà miglioramenti significativi. Sono previste ancora piogge e schiarite nella maggior parte dei capoluoghi, mentre le uniche eccezioni saranno Caltanissetta, Enna, Siracusa e Trapani, dove il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, rimarranno stabili e ancora relativamente basse. La città più calda sarà Siracusa, con una massima di 15 gradi e una minima di 9 gradi; valori simili sono previsti anche a Catania. La città più fredda sarà Enna, dove durante le ore serali la temperatura scenderà fino a 1 grado.

Meteo Sicilia, mercoledì 25 marzo 2026

Durante la giornata di mercoledì 25 marzo, il sole tornerà a splendere su tutti i capoluoghi siciliani. Dopo giorni di maltempo, il bel tempo sembra fare il suo ritorno sull’Isola, con temperature in leggero aumento. La città più calda sarà Catania, con massime di 18 gradi. Subito dopo, con massime di 17 gradi, si posizionano Agrigento, Palermo e Siracusa. La città più fredda rimane Enna, dove le temperature minime scenderanno fino a 3 gradi, mentre le massime raggiungeranno 11 gradi.