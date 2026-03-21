Un’attività di controllo straordinario del territorio è stata coordinata, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo, con il duplice obiettivo di contrastare casi di illegalità diffusa ed episodi di abusivismo commerciale.

I poliziotti della Questura di Catania hanno cinturato l’intero quartiere in modo da consentire un pattugliamento dinamico di strade, viuzze e piazze del quartiere, grazie all’intervento di diversi agenti della squadra volanti, motovolanti e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno operato con il supporto dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e del Gabinetto regionale Polizia Scientifica. Con loro presenti anche il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e gli agenti della Polizia Locale, i quali, per quanto di competenza, hanno effettuato una serie di accertamenti per assicurare il rispetto delle regole per la somministrazione di alimenti, in modo da assicurare la tracciabilità e la sicurezza della filiera alimentare.

Contrasto all’abusivismo commerciale e sequestri

Durante le verifiche sono stati sorpresi diversi venditori ambulanti, intenti ad esporre e a vendere in strada prodotti ortofrutticoli senza avere alcuna autorizzazione. Per questa ragione, gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a sanzionare per un importo complessivo di 10.000 euro gli ambulanti abusivi e a sequestrare quasi una tonnellata di alimenti che, come appurato dal Corpo Forestale, sono risultati privi del necessario requisito della tracciabilità, indispensabile per determinare l’esatta provenienza dei prodotti. Dopo gli opportuni riscontri gli alimenti sono stati ritenuti idonei al consumo umano e, pertanto, sono stati devoluti ad enti caritatevoli.

In via Della Concordia i poliziotti della Questura hanno trovato alcune strutture collocate in strada e sul marciapiede in modo abusivo. Pertanto, si è provveduto a rimuovere ogni installazione, liberando gli spazi pubblici e restituendoli ai cittadini che erano impossibilitati a camminare sul marciapiede, costretti a scendere in strada, con rischio per la loro sicurezza.

Rimozione di opere abusive e ritrovamento di armi

In via De Lorenzo è stata rinvenuta una tettoia realizzata abusivamente sulla strada per riparare veicoli in sosta. Al momento del controllo, non è stato possibile risalire all’autore dell’opera abusiva e, nelle more dell’individuazione per la contestazione delle relative sanzioni, la struttura è stata interamente rimossa, grazie all’intervento di una squadra di operai del Comune di Catania.

Durante le fasi di rimozione della tettoia, i cani-poliziotto della squadra cinofili hanno fiutato qualcosa, conducendo i poliziotti davanti ad una cabina elettrica, nella parte finale della struttura abusiva. Una volta aperta, è stata trovata una pistola, avvolta nel cellophane insieme ad alcune munizioni. Completate le fasi di rimozione, è stata disposta la pulizia dell’intera area che ha portato al recupero di quasi 2 tonnellate di rifiuti, tra cassette in legno e in plastica, banchi per la vendita, abbandonati, nel tempo, dai venditori ambulanti. In questo modo è stato ripristinato il decoro della strada e del marciapiedi che è tornato ad essere fruibile dai pedoni.

Posti di controllo e sanzioni al Codice della Strada

Contestualmente, i poliziotti hanno istituito molteplici posti di controlli, fissi e dinamici, in alcuni snodi stradali e in punti strategici del quartiere. Sono state identificate 150 persone, oltre la metà risultate con precedenti e alcune destinatarie di misure di prevenzione. Sono stati multati molteplici conducenti di auto e moto, con sanzioni per oltre 5.000 euro. In particolare, alcuni automobilisti sono stati sorpresi alla guida senza copertura assicurativa per la responsabilità civile e privi della revisione periodica del mezzo, mentre alcuni conducenti di scooter sono stati fermati perché sprovvisti del casco protettivo. Oltre alle sanzioni pecuniarie sono state applicate le relative sanzioni accessorie con la sospensione dalla circolazione dei veicoli e il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi già sottoposti a fermo.