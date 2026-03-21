Meteo Sicilia: la primavera è ancora cosa lontana. Un potente ciclone artico è pronto a investire l’Italia, portando un assaggio d’inverno fuori stagione anche nell’isola. A partire dalla metà della prossima settimana, il quadro meteorologico cambierà radicalmente, con un calo termico verticale e fenomeni potenzialmente violenti.

Previsioni meteo Sicilia: quando arriva il freddo

Il peggioramento delle condizioni climatiche inizierà a farsi sentire sulla penisola nella serata di mercoledì, ma sarà da giovedì il calo rilevante delle temperature. L’aria gelida di origine polare valicherà l’arco alpino per tuffarsi nel Mediterraneo, innescando una perturbazione profonda.

Temperature in picchiata e piogge diffuse

Il dato più rilevante riguarda il termometro. In Sicilia, le temperature massime faticheranno a superare i 10-12°C, mentre le minime oscilleranno intorno ai 7°C, con valori sensibilmente più bassi nelle aree dell’entroterra e sui rilievi montuosi.

Le principali criticità attese nell’isola riguardano:

Piogge intense: precipitazioni diffuse su tutte le province, con accumuli significativi sul versante tirrenico.

Fenomeni violenti: rischio di temporali e improvvise grandinate a causa dello scontro tra masse d’aria differenti.

Vento forte: raffiche di maestrale e tramontana che aumenteranno la sensazione di freddo.

La perturbazione innescata dal ciclone artico sarà capace di generare fenomeni atmosferici estremi lungo tutta la Penisola, ma la Sicilia sarà tra le regioni più colpite nella seconda parte della settimana.

L’instabilità durerà per diversi giorni, costringendo i siciliani a tirare fuori nuovamente abiti pesanti e ombrelli. La Protezione Civile monitora la situazione per eventuali allerte legate al rischio idrogeologico, specialmente nelle zone più fragili del territorio.