MESSINA – Una mattinata di caos e paura ha paralizzato l’autostrada A20 Messina-Palermo. Un imponente tamponamento a catena si è verificato all’interno della galleria Villafranca, nel tratto compreso tra gli svincoli di Milazzo e Rometta, in direzione del capoluogo siciliano.

La dinamica

L’incidente, avvenuto intorno alle ore 8:45, ha coinvolto circa 80 veicoli, tra cui automobili, furgoni e mezzi pesanti. Secondo le prime ricostruzioni, la carambola sarebbe avvenuta all’interno del tunnel, rendendo lo scenario estremamente critico a causa degli spazi ridotti e della scarsa visibilità causata dal fumo dei mezzi incidentati.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Messina, impegnate nel complesso compito di estrarre i passeggeri dalle lamiere e mettere in sicurezza i serbatoi dei mezzi per scongiurare il rischio di incendi. Presenti anche diverse ambulanze del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Traffico e disagi

L’autostrada è stata immediatamente chiusa al traffico nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e l’evacuazione delle persone coinvolte all’interno della galleria. Si sono registrate code chilometriche, con il traffico deviato sulla Strada Statale 113, che è andata rapidamente in tilt.

Le autorità consigliano agli automobilisti diretti a Palermo di monitorare gli aggiornamenti in tempo reale, poiché le operazioni di rimozione degli 80 mezzi coinvolti e la successiva pulizia del manto stradale richiederanno diverse ore.