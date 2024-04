Catania, incidente in Tangenziale tra 4 auto: lunghe code

Nuovo incidente sulla Tangenziale di Catania, a rimanere coinvolte quattro auto: si segnalano lunghe code sul tratto stradale.

Un nuovo incidente si è verificato lungo la Tangenziale di Catania intorno alle 9.30 di questa mattina. A rimanere coinvolte sarebbero state quattro auto, protagoniste di un maxi tamponamento nei pressi dello svincolo dell’Asse dei servizi in direzione Siracusa.

Non sembrerebbero esserci feriti gravi, ma il traffico sarebbe andato in tilt. Infatti, a causa del sinistro, si sarebbero formate lunghe code sul tratto stradale interessato. Sono al vaglio delle autorità le cause dell’incidente: al lavoro sul luogo del sinistro, la polizia stradale e il personale dell’Anas per i rilievi del caso e per gestire il traffico.

Si segnalano forti rallentamenti nell’area interessata dall’incidente, con code che raggiungono lo svincolo di Misterbianco.