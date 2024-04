Etna, crollata parete del vulcano: l’avviso INGV

Continua l'attività dell'Etna: crollata una parete all'interno della Bocca Nuova a causa di un'emissione di cenere.

Continua l’attività dell’Etna con diverse segnalazioni da parte dell’INGV. Dopo aver dato spettacolo domenica scorsa con l’emissione degli anelli di gas e l’esplosione di cenere, il vulcano non smette di farsi sentire.

L’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato il crollo di una parete del vulcano. Il crollo è avvenuto all’interno della Bocca Nuova a causa di un’emissione di cenere.

L’attività dell’Etna non ha provocato danni né conseguenze sul traffico aereo dell’aeroporto Vincenzo Bellini. Nel frattempo, nonostante le temperature elevate delle ultime settimane, persiste ancora un po’ di neve sull’Etna, che si erge in questa veste primaverile in tutta la sua maestosità sulla città di Catania.