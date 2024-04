Sciopero 11 aprile, confermate corse FCE: le novità

Sciopero 11 aprile: la società FCE conferma le corse per la giornata di oggi. Ecco l'aggiornamento comunicato dall'azienda.

Sciopero 11 aprile: la società FCE, Ferrovia Circumetnea-Metropolitana di Catania, ha comunicato stamattina sui propri canali social che tutti i servizi, autolinee incluse, non subiranno interruzioni o variazioni. L’avviso si pone come un aggiornamento di quanto comunicato nelle scorse ore.

Infatti, FCE aveva precedentemente annunciato che nella giornata di giovedì 11 aprile le corse delle autolinee avrebbero subito soppressioni o limitazioni a partire dalle ore 18 fino alle ore 22. Il servizio ferroviario extraurbano e il servizio di Metropolitana continueranno ad offrire regolarmente i propri servizi.

Questo sciopero nazionale è stato indetto da Cgil e CisilPoste per protestare sull’annoso fenomeno delle morti sul lavoro. Le adesioni e gli orari potrebbero variare da città a città, motivo per cui a Catania oggi i mezzi di trasporto non subiranno interruzioni.