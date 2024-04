Disservizio idrico a Catania e provincia: orari e zone coinvolte

Un nuovo disservizio idrico è stato segnalato per la zona di Catania e altri comuni della provincia: ecco gli orari e le aree interessate.

Segnalato un nuovo disservizio idrico a Catania e provincia. A dare la comunicazione è stata Sidra, azienda tra quelle che si occupano della gestione delle risorse idriche nel Catanese. Come riportato nell’avviso, il disservizio è previsto per alcune aree del Comune di Catania ma anche per determinate zone di altri comuni etnei.

Nello specifico, l’interruzione di servizio è prevista per la giornata odierna nelle aree e secondo gli orari indicati:

Stasera dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00 di domattina: Area del Comune di Sant’Agata Li Battiati presso le vie Barriera del Bosco, Corsaro, Balatelle, Leucatia Croce, Lavatoio, Lo Jacono, Einaudi, Sturzo e traverse limitrofe; Area del Comune di Catania presso le vie Due Obelischi, Del Bosco, Leucatia, Pietro Novelli, Marchesi, Taranto, De Logu, Barletta, Nava, Cecchi e traverse limitrofe.

di domattina: Stasera dalle ore 23:00 alle ore 06:00 di domattina: Area del Comune di San Giovanni La Punta (con esclusione delle zone Balatelle, Duca degli Abruzzi e traverse limitrofe).

Il disservizio è causato dalla presenza di perdite sulla rete e la relativa carenza di risorse idriche che rende necessaria la sospensione del servizio nei contesti indicati.