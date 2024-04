Sicilia, crolla controsoffitto in una scuola: intervenuti i Vigili del Fuoco

In una scuola siciliana è crollato il controsoffitto: l'incidente ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Sono stati momenti di spavento quelli avvenuti questa mattina in una scuola siciliana nella quale è crollato il controsoffitto. In particolare, il teatro dei fatti è stato l’Istituto Comprensivo Giuseppe Bianca di Avola, in provincia di Siracusa.

Questa mattina, pezzi di intonaco si sono staccati dal controsoffitto di una classe intorno alle 7:30. Fortunatamente, gli studenti non avevano ancora fatto accesso all’istituto quando si è verificato il crollo. Tuttavia, non è stato indifferente lo spavento del personale della scuola quando hanno notato il cedimento del soffitto.

Dopo aver notato il crollo, il personale ha subito lanciato l’allarme mentre il dirigente scolastico ha provveduto alla chiusura dell’edificio in attesa dei Vigili del Fuoco. Nel frattempo, i bambini che sono arrivati a scuola sono stati rimandati a casa, insieme al personale.

Presenti sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco per valutare le condizioni dell’edificio e metterlo in sicurezza. Un episodio simile si è verificato alcune settimane fa a Carini, Palermo. Fortunatamente, anche in quell’occasione non ci sono stati feriti, ma solo paura e tanto stupore. Infatti, la scuola era stata riconsegnata da pochi mesi dopo alcuni interventi di manutenzione.