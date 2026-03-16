Non è bastata la vittoria di ieri contro il Team Altamura a salvare la panchina di Domenico Toscano. Con una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio, il Catania FC ha comunicato il sollevamento dall’incarico del tecnico calabrese e del suo vice, Michele Napoli. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno per le tempistiche, ma che matura dopo settimane di riflessioni interne.

​Le ragioni del divorzio

​Nonostante il secondo posto in classifica, a pesare sulla scelta della proprietà guidata da Rosario Pelligra è stato il distacco di 12 punti dalla capolista Benevento. La promozione diretta, obiettivo dichiarato della stagione, è ormai sfumata, e la dirigenza ha avvertito la necessità di una scossa immediata per non arrivare ai playoff con il fiato corto e un morale depresso da una flessione nel gioco evidenziata nelle ultime uscite.

​L’identikit del nuovo tecnico: William Viali

​Per raccogliere l’eredità di Toscano, la società etnea ha puntato con decisione su William Viali. L’ex tecnico di Reggiana e Cosenza è atteso in città nelle prossime ore per la firma sul contratto, che dovrebbe legarlo al club fino al 2027.

​Viali è un profilo che conosce bene le dinamiche dei campionati professionistici:

​ Esperienza: Ha guidato con successo il Cesena in C e ha ottenuto salvezze importanti in Serie B con il Cosenza.

Ha guidato con successo il Cesena in C e ha ottenuto salvezze importanti in Serie B con il Cosenza. ​ Filosofia tattica: Predilige il 4-3-2-1 (il cosiddetto “albero di Natale”), un modulo che potrebbe valorizzare la qualità tecnica dei trequartisti rossazzurri.

Predilige il (il cosiddetto “albero di Natale”), un modulo che potrebbe valorizzare la qualità tecnica dei trequartisti rossazzurri. ​Personalità: Conosciuto per il suo carisma, è l’uomo scelto per ricompattare un ambiente deluso dalla mancata rincorsa al primo posto.

​Obiettivo Casarano e Playoff

​Il debutto di Viali sulla panchina del Catania è previsto per lunedì 23 marzo, nel match casalingo contro il Casarano. Saranno sei le gare a disposizione del nuovo allenatore per oliare i meccanismi tattici prima dell’inizio degli spareggi promozione, dove il Catania partirà come una delle favorite d’obbligo.