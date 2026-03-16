Non è bastata la vittoria di ieri contro il Team Altamura a salvare la panchina di Domenico Toscano. Con una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio, il Catania FC ha comunicato il sollevamento dall’incarico del tecnico calabrese e del suo vice, Michele Napoli. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno per le tempistiche, ma che matura dopo settimane di riflessioni interne.
Le ragioni del divorzio
Nonostante il secondo posto in classifica, a pesare sulla scelta della proprietà guidata da Rosario Pelligra è stato il distacco di 12 punti dalla capolista Benevento. La promozione diretta, obiettivo dichiarato della stagione, è ormai sfumata, e la dirigenza ha avvertito la necessità di una scossa immediata per non arrivare ai playoff con il fiato corto e un morale depresso da una flessione nel gioco evidenziata nelle ultime uscite.
L’identikit del nuovo tecnico: William Viali
Per raccogliere l’eredità di Toscano, la società etnea ha puntato con decisione su William Viali. L’ex tecnico di Reggiana e Cosenza è atteso in città nelle prossime ore per la firma sul contratto, che dovrebbe legarlo al club fino al 2027.
Viali è un profilo che conosce bene le dinamiche dei campionati professionistici:
- Esperienza: Ha guidato con successo il Cesena in C e ha ottenuto salvezze importanti in Serie B con il Cosenza.
- Filosofia tattica: Predilige il 4-3-2-1 (il cosiddetto “albero di Natale”), un modulo che potrebbe valorizzare la qualità tecnica dei trequartisti rossazzurri.
- Personalità: Conosciuto per il suo carisma, è l’uomo scelto per ricompattare un ambiente deluso dalla mancata rincorsa al primo posto.
Obiettivo Casarano e Playoff
Il debutto di Viali sulla panchina del Catania è previsto per lunedì 23 marzo, nel match casalingo contro il Casarano. Saranno sei le gare a disposizione del nuovo allenatore per oliare i meccanismi tattici prima dell’inizio degli spareggi promozione, dove il Catania partirà come una delle favorite d’obbligo.