CATANIA – Una domenica di transizione quella che sta vivendo il capoluogo etneo, sospeso tra schiarite e un imminente peggioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una mattinata fresca, con minime che hanno toccato gli 8.6°C, la giornata di oggi, 15 marzo, proseguirà con cieli caratterizzati da nubi sparse, ma senza il rischio di precipitazioni significative.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15°C, accompagnate da venti moderati provenienti da ovest-nord-ovest che renderanno l’aria frizzante, ideale per le ultime passeggiate all’aperto prima del previsto cambio di rotta.

Lunedì di maltempo: piogge forti in arrivo

Il vero cambio di scenario è atteso per domani, lunedì 16 marzo. La città si risveglierà sotto una coltre di nubi compatte che daranno origine a piogge forti per gran parte della giornata. Gli esperti prevedono una probabilità di precipitazioni del 75%, con rovesci che continueranno a interessare l’area urbana anche durante le ore notturne.

Ecco i dati tecnici per la giornata di domani:

Temperature: Stazionarie tra una minima di 13°C e una massima di 14°C .

Vento: In rinforzo da nord-est, con raffiche fino a 19 mph .

Umidità: Molto alta, intorno all’81%.

Il calo della pressione e l’intensificarsi della ventilazione suggeriscono massima prudenza per chi dovrà mettersi in viaggio o spostarsi all’interno della città. Un inizio di settimana decisamente autunnale che costringerà i catanesi a riaprire gli ombrelli.