Di fronte alle ferite lasciate dal ciclone Harry, il mondo del vino siciliano risponde con un gesto corale di responsabilità e vicinanza. Tra il 19 e il 23 gennaio scorsi, il violento fenomeno che ha colpito il Mediterraneo – tra i più intensi degli ultimi 25 anni per la costa siciliana – ha messo in ginocchio numerose attività della ristorazione e dell’ospitalità, lasciando segni profondi non solo nelle strutture, ma anche nel tessuto economico e umano del territorio.

Da questa consapevolezza nasce Harrykuminciamo, simbolo di ripartenza e di comunità. Su iniziativa di Assovini Sicilia prende vita una grande degustazione solidale aperta al pubblico, in programma sabato 28 marzo nella prestigiosa cornice del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, a Catania, dalle ore 16:00 fino alle 22.00.

L’evento vuole essere più di una raccolta fondi: è un abbraccio collettivo e un segnale concreto di unità tra settori che condividono identità, storia e prospettive. Il comparto vitivinicolo, naturale partner di ristoranti, enoteche e strutture ricettive, si mobilita per sostenere un mondo strettamente connesso al proprio, riconoscendone il valore culturale ed economico.

Harrykuminciamo sarà quindi un momento di condivisione e sostegno. Accanto ai banchi di assaggio delle cantine, saranno presenti stand di specialità gastronomiche a cura dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani. Il quotidiano La Sicilia è media partner dell’evento.

L’evento, aperto al pubblico fino a esaurimento posti, prevede un ticket di ingresso di 25 euro che include una consumazione: l’intero ricavato sarà devoluto agli imprenditori della ristorazione e dell’ospitalità colpiti dall’emergenza.

Ogni aspetto organizzativo – dall’ufficio stampa alla gestione operativa dei banchi – sarà svolto nello spirito di solidarietà, così come il contributo dei fornitori che hanno scelto di aderire gratuitamente all’iniziativa.