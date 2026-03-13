Stabilizzazione dei trattoristi Esa: Arriva la stabilizzazione per 259 lavoratori della meccanizzazione dell’Ente sviluppo agricolo (Esa). Dopo decenni di contratti precari, l’accordo prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei trattoristi, in linea con quanto stabilito dalla legge di stabilità 2026.
Accordo con le organizzazioni sindacali
L’intesa è stata firmata presso la sede dell’assessorato regionale all’Agricoltura con la partecipazione delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. La firma rappresenta un passo fondamentale per garantire sicurezza e continuità lavorativa a centinaia di famiglie siciliane.
Le parole dell’assessore
L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha commentato:
«Dopo oltre 30 anni di precariato si arriva finalmente a una firma che restituisce stabilità, dignità e sicurezza a tanti lavoratori e alle loro famiglie. Un risultato importante che garantisce occupazione e reddito, ma anche servizi fondamentali per il territorio, dalla manutenzione delle strade alla sistemazione di fiumi e canali. Un impegno mantenuto».