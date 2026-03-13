Stabilizzazione dei trattoristi Esa: Arriva la stabilizzazione per 259 lavoratori della meccanizzazione dell’Ente sviluppo agricolo (Esa). Dopo decenni di contratti precari, l’accordo prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei trattoristi, in linea con quanto stabilito dalla legge di stabilità 2026.

Accordo con le organizzazioni sindacali

L’intesa è stata firmata presso la sede dell’assessorato regionale all’Agricoltura con la partecipazione delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. La firma rappresenta un passo fondamentale per garantire sicurezza e continuità lavorativa a centinaia di famiglie siciliane.

Le parole dell’assessore

L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha commentato: