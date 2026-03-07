CATANIA – Entra nel vivo la macchina organizzativa per l’appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo 2026. Nelle ultime ore, il Comune di Catania e i principali centri della provincia (tra cui Misterbianco, Acireale e Paternò) hanno ufficializzato gli elenchi dei cittadini sorteggiati per ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio.

La nomina, avvenuta tramite sorteggio pubblico da parte della Commissione Elettorale Comunale, riguarda migliaia di cittadini iscritti all’albo che saranno chiamati a presidiare le sezioni elettorali durante le operazioni di voto e scrutinio per il Referendum Costituzionale.

Elenchi degli scrutatori

Comune di Catania – Elenco

– Elenco Città di Misterbianco – Elenco

– Elenco Comune di Paternò – Elenco

– Elenco Comune di Mascalucia – Elenco

– Elenco Comune di Gravina di Catania – Elenco

– Elenco Comune di Adrano – Elenco

– Elenco Comune di Caltagiron e – Elenco

e – Elenco Città di Acireale – Elenco

Comune di Belpasso – Sito web

Comune di Giarre – Sitoweb

Quando si vota

I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15.