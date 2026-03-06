Meteo Sicilia: Il Meteo Sicilia per il primo weekend di marzo sarà caratterizzato da condizioni piuttosto variabili. L’Isola si troverà infatti in una situazione intermedia tra l’influenza dell’alta pressione e il passaggio di correnti più instabili nel Mediterraneo. Questo porterà a un’alternanza tra momenti di sole e fasi più nuvolose, con la possibilità di qualche pioggia soprattutto nelle zone interne e montuose.

Le temperature resteranno comunque abbastanza miti per il periodo, con valori tipici di fine inverno ma con alcune giornate che potranno ricordare un clima quasi primaverile, soprattutto lungo le coste e nelle principali città siciliane. Nel complesso il fine settimana offrirà condizioni meteo abbastanza favorevoli, pur con qualche breve episodio di instabilità.

Meteo Sicilia venerdì 6 marzo

La giornata di venerdì 6 marzo si aprirà con cieli generalmente nuvolosi su gran parte della Sicilia. Le nubi saranno più compatte nelle aree interne e sui rilievi, mentre lungo le coste non mancheranno alcune schiarite.

Durante la giornata non si escludono piogge deboli o rovesci isolati, fenomeni che dovrebbero interessare soprattutto l’entroterra e le zone montuose dell’Isola. Si tratterà comunque di precipitazioni generalmente brevi e localizzate.

Le temperature resteranno su valori abbastanza miti, con massime comprese tra 16 e 18 gradi nelle principali località. I venti soffieranno deboli o moderati e i mari si presenteranno poco mossi. In serata è atteso un graduale miglioramento con nubi in diminuzione e qualche apertura più ampia del cielo.

Meteo Sicilia sabato 7 marzo

Per sabato 7 marzo il Meteo Sicilia prevede una situazione più stabile rispetto al giorno precedente. La mattina inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su buona parte dell’Isola, condizioni che favoriranno una giornata inizialmente soleggiata soprattutto lungo le coste.

Nel corso del pomeriggio, tuttavia, l’atmosfera potrebbe diventare più instabile nelle aree interne e collinari. Qui lo sviluppo di nuvolosità potrà portare alla formazione di rovesci sparsi o brevi temporali, fenomeni più probabili sui rilievi e nelle zone lontane dal mare.

Sulle coste e nelle città principali il tempo dovrebbe restare nel complesso più stabile, con alternanza tra sole e qualche passaggio nuvoloso. Le temperature resteranno stabili rispetto a venerdì e i venti continueranno a soffiare deboli o moderati.

Domenica 8 marzo

La giornata di domenica 8 marzo sarà ancora caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili ma nel complesso gradevoli. Al mattino il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso su gran parte della regione, con ampie schiarite soprattutto lungo le coste tirreniche e ioniche.

Nel pomeriggio potrebbero svilupparsi nuovi addensamenti nuvolosi nelle zone interne e montuose dell’Isola. In queste aree non si esclude la possibilità di rovesci o temporali isolati, generalmente di breve durata.

Le temperature rimarranno su valori miti e in linea con la media stagionale, con massime che potranno raggiungere 17-19 gradi in diverse località. I venti saranno deboli e i mari poco mossi. Nel complesso, il weekend offrirà momenti di sole alternati a brevi fasi instabili, senza particolari peggioramenti.