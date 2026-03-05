Sciopero 9 marzo: dopo le iniziative e le riflessioni legate all’8 marzo, la mobilitazione per i diritti delle donne si sposta anche sul terreno delle proteste sindacali. Lunedì 9 marzo 2026 è stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà diversi settori pubblici e privati e che potrebbe avere ripercussioni significative sulla quotidianità di studenti, lavoratori e cittadini.

A essere interessati saranno in particolare i comparti della conoscenza, scuola, università e ricerca, ma possibili disagi potrebbero riguardare anche altri servizi, tra cui sanità, pubblica amministrazione e in alcuni casi i trasporti. La mobilitazione è stata promossa da diverse sigle sindacali e nasce con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico temi come la parità di genere, il lavoro precario e il contrasto alla violenza sulle donne.

Sciopero 9 marzo: quali settori sono coinvolti

Lo sciopero del 9 marzo prevede un’astensione dal lavoro di 24 ore e coinvolgerà numerosi lavoratori del settore pubblico e privato. Tra i promotori figurano diverse organizzazioni sindacali, tra cui Slai-Cobas, Usi, Usb e Clap, mentre la FLC CGIL ha proclamato una mobilitazione specifica per il comparto dell’istruzione e della ricerca.

Nel dettaglio, lo sciopero riguarderà il personale della scuola statale e non statale, delle università, degli enti di ricerca, delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) e della formazione professionale. In molte città questo potrebbe tradursi in lezioni sospese, servizi amministrativi ridotti o uffici chiusi, anche se l’impatto effettivo varierà da istituto a istituto.

La partecipazione allo sciopero è infatti individuale e non obbligatoria: ciò significa che l’eventuale interruzione delle attività dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno alla protesta. Per questo scuole e università informeranno studenti e famiglie attraverso i propri canali ufficiali sulle possibili variazioni dell’orario o sulla sospensione delle lezioni.

Sciopero 9 marzo, trasporti a rischio: la situazione dei mezzi pubblici

Un altro settore che potrebbe risentire della mobilitazione è quello dei trasporti. La situazione, tuttavia, appare meno uniforme rispetto ad altri comparti. Alcune organizzazioni sindacali, come Usi e Usb, hanno precisato che il settore dei trasporti non rientra direttamente nella loro iniziativa di sciopero.

Diversa è invece la posizione di Slai-Cobas, che ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore includendo anche questo comparto. In alcune città, quindi, potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni nel servizio dei mezzi pubblici, anche se saranno comunque garantite le fasce di servizio minimo previste dalla normativa.

Per conoscere eventuali modifiche agli orari o alle corse, i cittadini sono invitati a consultare i portali ufficiali delle aziende di trasporto locali nei giorni precedenti allo sciopero.

Sciopero 9 marzo: parità e diritti delle donne

La mobilitazione del 9 marzo è strettamente collegata alla Giornata internazionale dei diritti delle donne celebrata l’8 marzo. Secondo quanto dichiarato dalla FLC CGIL, lo sciopero nasce dalla necessità di riaffermare diritti fondamentali come l’autodeterminazione femminile, la parità di genere e il contrasto alla violenza sulle donne.

Nel comunicato diffuso dal sindacato si parla di una persistente cultura maschilista, misogina e patriarcale che continua a manifestarsi attraverso discriminazioni e episodi di violenza. A ciò si aggiungono problemi strutturali nel mondo del lavoro: l’Italia registra ancora un significativo gender pay gap e un’alta incidenza di lavoro povero e precario, con molte professioni a forte presenza femminile tra le meno retribuite.

“Intendiamo riaffermare i diritti delle donne, a partire da quello all’autodeterminazione e alla parità di genere, davanti alla evidente recrudescenza di una cultura maschilista, misogina e patriarcale, che si traduce in frequenti episodi di violenza e discriminazione delle donne”, afferma il sindacato “Il lavoro di cura è ancora tutto scaricato sulle donne e le professioni che vedono una maggiore presenza femminile sono le più sottopagate”.

Un altro tema centrale riguarda il cosiddetto lavoro di cura, che continua a ricadere in larga parte sulle donne, limitando spesso le opportunità di carriera e l’indipendenza economica.

Le critiche politiche e il tema dell’educazione affettiva

Tra le motivazioni della protesta figurano anche alcune critiche all’attuale indirizzo politico su temi legati alla tutela delle donne. In particolare, il sindacato ha espresso preoccupazione per alcuni disegni di legge in materia di violenza sessuale, ritenuti insufficienti o potenzialmente penalizzanti per le vittime.

Nel comunicato viene contestata, ad esempio, la sostituzione del principio del “consenso libero e attuale” con quello del “dissenso”, una modifica che secondo i promotori dello sciopero rischierebbe di rendere più difficile dimostrare le responsabilità degli aggressori e di esporre le vittime a processi di rivittimizzazione durante i procedimenti giudiziari.

Altro punto di forte critica riguarda l’assenza di un’educazione sessuo-affettiva strutturata nelle scuole. Secondo la FLC CGIL, introdurre percorsi educativi dedicati sarebbe fondamentale per contrastare la diffusione di comportamenti violenti e discriminatori tra le nuove generazioni.

Cosa cambia per studenti e famiglie

Per studenti e famiglie la giornata di lunedì 9 marzo potrebbe quindi tradursi in possibili disagi o variazioni nelle attività didattiche. Alcune scuole e università potrebbero sospendere le lezioni o ridurre i servizi amministrativi, mentre in altri casi le attività potrebbero svolgersi regolarmente.

Proprio per questo motivo è consigliabile seguire le comunicazioni ufficiali degli istituti scolastici e universitari, che informeranno tempestivamente su eventuali modifiche all’orario delle lezioni, alla disponibilità degli uffici o ai servizi collegati.

Lo sciopero, sottolineano i promotori, vuole essere non solo una protesta simbolica, ma anche uno strumento per riportare al centro del dibattito pubblico il tema dei diritti e delle condizioni di lavoro delle donne.

Una mobilitazione oltre l’8 marzo

Lo sciopero del 9 marzo rappresenta dunque una prosecuzione concreta delle riflessioni legate alla Giornata internazionale dei diritti delle donne. Per i sindacati promotori, la mobilitazione non si limita a una singola giornata ma intende aprire un percorso più ampio di confronto e cambiamento.

“Non possiamo più accettare l’irresponsabilità e l’arretratezza culturale della classe politica che guida il Paese. Serve una reazione decisa, immediata e strutturata. Lo sciopero è uno strumento di lotta, espressione di un impegno che per la nostra organizzazione va oltre l’8 e il 9 marzo, per farsi azione concreta e quotidiana nei luoghi di lavoro e nella società”, si legge ancora.

L’obiettivo dichiarato è trasformare le rivendicazioni per la parità e contro la violenza di genere in azioni quotidiane nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nella società, coinvolgendo istituzioni, lavoratori e nuove generazioni. Anche per studenti e universitari, quindi, questa giornata potrebbe diventare un’occasione per riflettere su temi che riguardano non solo il presente, ma il futuro dell’intero sistema sociale.

