Il 3 marzo si celebra la Giornata mondiale della natura selvatica ( World Wildlife Day), un’occasione per riflettere sul valore inestimabile della biodiversità e sull’urgenza di proteggerla. Istituita nel 2013 dall’Nazioni Unite, la ricorrenza coincide con l’anniversario della firma della Convenzione CITES, adottata a Washington il 3 marzo 1973 per regolamentare il commercio internazionale delle specie minacciate. Un appuntamento che invita governi, istituzioni e cittadini a riconoscere che proteggere la natura significa proteggere noi stessi.

Il valore inestimabile della biodiversità

La natura – dal latino natura, “ciò che sta per nascere”, traduzione del greco physis – abbraccia l’intero mondo fisico: esseri viventi, elementi inanimati e leggi geologiche. Ogni organismo, dal più piccolo microrganismo alle grandi foreste pluviali, rappresenta un tassello essenziale di una rete biologica che garantisce aria, acqua, cibo e stabilità climatica.

Le persone in tutto il mondo dipendono dalla fauna selvatica e dalle risorse basate sulla biodiversità per soddisfare bisogni fondamentali: alimentazione, combustibile, medicinali, abitazioni, abbigliamento. Per continuare a godere dei benefici e della bellezza che la natura offre al pianeta, è necessario un impegno collettivo affinché gli ecosistemi prosperino e le specie animali e vegetali possano esistere anche per le generazioni future.

Eppure, secondo la Lista Rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, sono oltre 8.400 le specie a rischio di estinzione. Un dato che impone un cambio di rotta concreto.

Il tema 2026: piante medicinali e aromatiche

Ogni anno la Giornata è dedicata a un tema specifico. Per il 2026 lo slogan scelto è: “Piante medicinali e aromatiche: tutela della salute, del patrimonio e dei mezzi di sussistenza”. Il tema mette in luce il ruolo vitale di queste piante nel sostenere la salute umana, il patrimonio culturale e le economie locali, evidenziando al tempo stesso le crescenti pressioni dovute alla perdita di habitat, al sovrasfruttamento e ai cambiamenti climatici.

Le piante medicinali e aromatiche selvatiche costituiscono la base di numerosi sistemi sanitari nel mondo e rappresentano un pilastro delle conoscenze tradizionali. Tuttavia, la raccolta eccessiva e la distruzione degli ambienti naturali le espongono a rischi sempre più gravi. Proteggerle significa salvaguardare non solo singole specie, ma anche la salute collettiva e il sostentamento di intere comunità.

Difendere la natura, ogni giorno

La Giornata Mondiale della Natura è anche un richiamo all’azione contro i crimini ambientali e la riduzione delle specie causata dall’uomo, fenomeni che producono impatti economici, ambientali e sociali di vasta portata. Ma celebrare questa ricorrenza non richiede gesti straordinari.

Anche un semplice balcone può trasformarsi in un piccolo laboratorio di biodiversità. Recuperare i semi di un’arancia, di un limone o di un pomodoro destinati al cestino, lavarli, asciugarli e piantarli in un vaso con del terriccio è un atto semplice ma rivoluzionario. È un modo per insegnare ai più piccoli e ricordare a noi stessi che ogni fine può essere un nuovo inizio. Non tutti i semi germoglieranno, ed è parte dell’esperimento. Ma quando accade, il legame diventa tangibile: quel frutto consumato a tavola diventa una pianta viva, nata grazie a un gesto consapevole, per saperne di più guarda il video ufficiale realizzato dalle Nazioni Unite https://youtu.be/sx-sVaZ-yGw

Un impegno che riguarda tutti

Celebrare il 3 marzo significa riconoscere che la natura non è uno scenario esterno, ma una rete di cui facciamo parte. Proteggere la biodiversità è l’unico modo per garantire resilienza climatica, equilibrio degli ecosistemi e qualità della vita.

La meraviglia della natura non è riservata a luoghi lontani: comincia sotto casa, in un vaso sul davanzale, in una scelta quotidiana più sostenibile. Perché difendere la vita selvatica significa, in definitiva, difendere il nostro futuro.

