Catania – Una prova di forza impressionante. Il Catania di Mimmo Toscano risponde presente e lancia un segnale chiaro al campionato, schiantando il Trapani con un perentorio 4-0. In una serata carica di emozione, dedicata anche al ricordo dello storico Orazio Russo, i rossazzurri hanno dominato dal primo all’ultimo minuto, accorciando le distanze dalla capolista Benevento.

Il Tabellino della gara

La cronaca della partita

Il primo tempo: il Catania parte subito con il piede sull’acceleratore. Dopo un paio di fiammate di D’Ausilio, il match si sblocca al 22′: discesa travolgente di Casasola sulla fascia destra, cross teso al centro e sfortunata deviazione di Pirrello che infila la propria porta. Il Trapani prova a reagire ma sbatte contro il muro eretto da Castellini e compagni. Al 36′, sugli sviluppi di un corner, Simone Pieraccini svetta più in alto di tutti e sigla il raddoppio che manda le squadre al riposo sul 2-0.

Il secondo tempo: Nella ripresa, il Trapani tenta il tutto per tutto, ma è un fuoco di paglia. Il Catania gestisce con maturità e nel finale dilaga. Al 78′, il talento di Jiménez mette in ghiaccio la partita con una conclusione precisa che batte Galeotti. Passano solo quattro minuti e Tiago Casasola corona la sua prestazione monumentale con il gol del definitivo 4-0, raccogliendo l’applauso scrosciante di tutto lo stadio.

La situazione in classifica

Con questa vittoria, il Catania consolida il secondo posto nel Girone C della Serie C. Approfittando del mezzo passo falso del Benevento (fermato sull’1-1 dal Latina nel weekend precedente), i rossazzurri si portano a 56 punti, riducendo il gap dalla vetta a soli 5 punti.