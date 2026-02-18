CATANIA – Non è mai una partita come le altre, ma quella di stasera alle 20:30 allo stadio “Angelo Massimino” ha il sapore di un bivio decisivo. Il derby tra Catania e Trapani, recupero della sesta giornata di ritorno, mette di fronte due realtà ferite, in cerca di riscatto e di punti pesanti per una classifica che scotta.

Il momento delle squadre

I padroni di casa arrivano da un periodo opaco: tre partite senza vittorie e il Benevento che ha preso il largo in vetta. Per gli uomini di Domenico Toscano, vincere stasera significherebbe riportarsi a -5 dalla vetta e rilanciare le ambizioni di primato.

Dall’altra parte, il Trapani di Aronica vive una stagione paradossale: la pesante penalizzazione di 15 punti per vicende extracampo ha spinto i granata in piena zona playout. Reduci da tre sconfitte consecutive, gli ospiti cercano l’impresa in un campo dove l’ultimo precedente sorride loro (lo storico 0-5 del novembre 2024), ma dove oggi servirà una prova di carattere per fermare l’emorragia di risultati.

Le probabili formazioni

Toscano punta sulla solidità del 3-4-2-1. In avanti, il ballottaggio è serrato ma Forte sembra favorito per una maglia da titolare, supportato dalla fantasia di Jimenez e dall’energia di Lunetta, finalmente al 100%. A centrocampo, la diga sarà formata da Di Tacchio e Quaini, con Casasola e Donnarumma pronti a spingere sulle fasce.

Il Trapani dovrebbe rispondere con un assetto più prudente, un 4-4-2 o un 4-2-3-1, facendo affidamento sull’esperienza degli ex e sulla voglia di rivalsa di un gruppo che non vuole arrendersi alla classifica attuale.

Viabilità e sicurezza

La città si prepara a una “notte da bollino rosso”. Previsto il pubblico delle grandi occasioni (oltre 15.000 spettatori). Le autorità raccomandano di raggiungere l’impianto di Cibali con largo anticipo: