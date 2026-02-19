Meteo Sicilia: nuova fase meteo in arrivo sull’Isola con un’alternanza tra caldo anomalo, piogge e successivo miglioramento nel weekend grazie al ritorno dell’alta pressione.

Meteo Sicilia: Giovedì 19 febbraio

Il Meteo Sicilia per giovedì 19 febbraio sarà caratterizzato da temperature insolitamente miti per il periodo, con valori che potranno superare i 20 gradi soprattutto sui settori tirrenici e nelle aree interne. I venti meridionali favoriranno un clima quasi primaverile nelle ore centrali della giornata. Dal pomeriggio e in serata è atteso però un graduale aumento della nuvolosità, con possibili piogge sparse a partire dai settori settentrionali e occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Venerdì 20 febbraio

Venerdì il Meteo Sicilia vedrà condizioni più instabili su gran parte della regione. Sono previste piogge diffuse, localmente anche a carattere di rovescio, soprattutto nelle aree interne e sui rilievi. Le temperature subiranno un calo rispetto alla giornata precedente, riportandosi su valori più in linea con le medie stagionali. Venti moderati occidentali e mari generalmente mossi.

Meteo Sicilia: Sabato 21 febbraio

Sabato il Meteo Sicilia sarà in miglioramento grazie all’espansione di un campo di alta pressione. La giornata sarà caratterizzata da schiarite sempre più ampie, con residua nuvolosità al mattino nelle zone interne. Le temperature torneranno gradualmente ad aumentare nei valori massimi, mentre i venti tenderanno ad attenuarsi. Mari poco mossi.

Domenica 22 febbraio

Domenica il Meteo Sicilia sarà prevalentemente stabile e soleggiato su quasi tutta l’Isola. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite nelle ore centrali, con temperature in ulteriore lieve aumento. Condizioni ideali per le attività all’aperto, con venti deboli e mari generalmente poco mossi

Le previsioni per Catania

Per quanto riguarda Catania, giovedì si registreranno temperature miti con cielo inizialmente poco nuvoloso e aumento delle nubi in serata. Venerdì sarà la giornata più instabile, con possibili piogge anche a carattere di rovescio e clima più fresco. Sabato il tempo tenderà a migliorare con schiarite sempre più ampie, mentre domenica sarà in prevalenza soleggiata, con temperature gradevoli nelle ore centrali e venti deboli.