C’è un eroe che più di tutti incarna le contraddizioni, le paure e l’insaziabile curiosità dell’animo umano: Ulisse. Dal 25 febbraio all’8 marzo 2026, il Teatro ABC di Catania ospiterà uno degli eventi più attesi della stagione di prosa “Turi Ferro”: Stefano Accorsi in “NESSUNO. Le avventure di Ulisse”.
Prodotto dalla compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, lo spettacolo non è una semplice narrazione didascalica del mito omerico, ma una potente e poetica rilettura curata dal drammaturgo Emanuele Aldrovandi per la regia di Daniele Finzi Pasca.
Un Ulisse umano, tra fragilità e mito
Dopo il successo di Giocando con Orlando, Decamerone e Azul, Stefano Accorsi torna a collaborare con Finzi Pasca per esplorare la figura del re di Itaca. Non aspettatevi solo un guerriero invincibile; sul palco vedremo un uomo che si è finto pazzo per non andare in guerra, un naufrago che desidera solo tornare a casa.
“Ulisse è il narratore di se stesso e questo mi ha fatto riflettere sul potere della narrazione che lo ha reso immortale”, spiega Accorsi. “È un personaggio affascinante e contraddittorio: un uomo che voleva solo tornare a casa”.
La regia di Finzi Pasca: un teatro di immagini e sogni
La messinscena promette di essere un’esperienza visiva e sensoriale totale. Daniele Finzi Pasca, celebre per la sua capacità di creare atmosfere oniriche (già apprezzate nel mondo dal Cirque du Soleil al teatro d’opera), porta in scena un linguaggio dove il corpo “martella le parole” e le immagini colpiscono lo spettatore come frecce scagliate da un arco.
Accompagnato dalle performance live della musicista Francesca Del Duca, Accorsi darà vita a un Ulisse che è “ognuno di noi”: smarrito, resiliente, ferito ma sempre in cerca di qualcosa.
Lo spettacolo si inserisce nel prestigioso cartellone della Stagione Turi Ferro e rappresenta un’occasione imperdibile per vivere il mito greco attraverso una lente contemporanea.
Dove: Teatro ABC, Catania
Quando: Dal 25 febbraio all’8 marzo 2026
Biglietti: Disponibili online su LiveTicket
Incontro con l’artista
Un’opportunità speciale attende i fan e gli appassionati: Stefano Accorsi e Francesca Del Duca incontreranno il pubblico presso il Teatro ABC.