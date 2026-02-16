C’è un eroe che più di tutti incarna le contraddizioni, le paure e l’insaziabile curiosità dell’animo umano: Ulisse. Dal 25 febbraio all’8 marzo 2026, il Teatro ABC di Catania ospiterà uno degli eventi più attesi della stagione di prosa “Turi Ferro”: Stefano Accorsi in “NESSUNO. Le avventure di Ulisse”.

Prodotto dalla compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, lo spettacolo non è una semplice narrazione didascalica del mito omerico, ma una potente e poetica rilettura curata dal drammaturgo Emanuele Aldrovandi per la regia di Daniele Finzi Pasca.

Dopo il successo di Giocando con Orlando, Decamerone e Azul, Stefano Accorsi torna a collaborare con Finzi Pasca per esplorare la figura del re di Itaca. Non aspettatevi solo un guerriero invincibile; sul palco vedremo un uomo che si è finto pazzo per non andare in guerra, un naufrago che desidera solo tornare a casa.

“Ulisse è il narratore di se stesso e questo mi ha fatto riflettere sul potere della narrazione che lo ha reso immortale”, spiega Accorsi. “È un personaggio affascinante e contraddittorio: un uomo che voleva solo tornare a casa”.