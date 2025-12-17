La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production presentano “Perfetti sconosciuti”! L’adattamento teatrale del film campione d’incassi di Paolo Genovese, qui anche regista della messinscena, arriva in Sicilia per uno speciale doppio appuntamento: venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 ore 21.00 al Teatro Abc di Catania. Lo spettacolo, inserito nel calendario fuori abbonamento della nuova stagione Turi Ferro.

Si ricorda che la biglietteria del Teatro ABC sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 16:00 alle 20:00, mentre il giovedì l’orario si estende anche la mattina, dalle 10:00 alle 13:00, e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00.

Un cast d’eccezione in scena a Catania

Il Teatro ABC di Catania ospiterà “Perfetti sconosciuti” con un cast d’eccezione composto da: Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino. La già conosciuta e amata commedia toccherà importanti temi come: l’amicizia, l’amore e il tradimento. L’opera teatrale, diretto da Paolo Calabresi, porterà in scena uno straordinario adattamento teatrale dell’omonimo film, vincitore del David di Donatello per la miglior sceneggiatura nel 2016.

La regia di Paolo Genovese manterrà l’essenza del film, lavorando sui tempi e sullo spazio per accentuare la tensione tra i personaggi. L’adattamento teatrale verrà caratterizzato da un un ritmo serrato e una recitazione corale, mettendo in evidenza la fragilità delle relazioni umane. Alla fine si metterà nero su bianco, come ognuno di noi abbia ben tre vite: una pubblica, una privata e una segreta.