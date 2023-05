Marlene Kuntz, concerto per salvare il pianeta a Catania: data e info utili

Tornano a Catania i Marlene Kuntz, con il loro album KARMA CLIMA che vuole contribuire a salvare il pianeta attraverso i concerti. Infatti, la band farà tappa a Catania il 9 Maggio per un evento promosso anche da LEGAMBIENTE, supportando il progetto ‘100 alberi per Catania’.

Il tour estivo dei Marlene Kuntz partirà proprio da Catania per poi attraversare tutta l’Italia. Dopo una piccola anteprima il 22 aprile nell’ambito dell’Earth Day di Torino e Bergamo, il tour toccherà Catania il 9 maggio (Teatro ABC, ore 21), Bologna il 12 maggio (DumBo/SustainaBol), Cuneo il 19 maggio (Open Baladin), Morbegno (SO) il 27 maggio (Morborock), Fucecchio (FI) il 15 giugno (Foody Beer Festival), Arsita (TE) l’8 luglio (Dlen Dlen Festival), Marcesina-Grigno (TN) il 9 luglio (Lagorai d’Incanto), Treviso il 16 luglio (Suoni di Marca), Campitello Matese (CB) il 17 agosto (Montagna Molise Festival), Terni il 24 agosto (Umbria Green Festival/Baravai Anfiteatro Fausto).

Sul palco Cristiano Godano (chitarra e voce), Riccardo Tesio (chitarre), Luca ‘Lagash’ Saporiti (basso), Davide Arneodo (tastiere e violino) e Niccolò Fornabaio/Sergio Carnevale (batteria). In programma il repertorio tradizionale dei Marlene Kuntz insieme ai brani dell’ultimo album, ‘Karma Clima’ (Al-Kemi Records/Ala Bianca; distrib. Warner Music Italy/FUGA), disponibile in digitale, CD e vinile.

‘Karma Clima’, progetto dei Marlene Kuntz che unisce arte e sostenibilità, è diventato anche un documentario, in selezione ufficiale al 71/mo Trento Film Festival. Con la regia di Michele Piazza, il documentario, prodotto da Flash Future, racconta le tre residenze artistiche che hanno dato vita all’omonimo disco. Il film, inserito nella categoria ‘Proiezioni speciali’, è stato proiettato in prima mondiale a Trento il 30 aprile alle ore 17 (sala Modena 3), in replica il 3 maggio alle ore 15 (sala Modena 1).

Il concerto di Catania è promosso da Legambiente per supportare e far crescere il progetto ‘100 alberi per Catania’. Infatti ogni biglietto acquistato per assistere al concerto dei Marlene Kuntz, contribuirà a finanziare la piantumazione di alberi per tutta la città.