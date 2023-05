Musica, “Splash” di Colapesce-Dimartino arriva in Corea del sud: la cover K-Pop

Il brano sanremese "Splash", di Colapesce-Dimartino, arriva in Corea del Sud. Un trio coreano ha eseguito una cover in versione K-Pop.

Un po’ di Sicilia giunge in Corea del Sud, grazie a “Splash” di Colapesce e Di Martino, brano in gara nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Un trio coreano, i “Penguin in the water” si è, infatti, esibito con una cover del brano sanremese del duo siciliano in chiave K-Pop, con sfumature di musica lirica, un’ esibizione che ha ricordato molto lo stile dei ragazzi del “Volo”, il famosissimo trio italiano di successo internazionale.

La canzone è stata eseguita durante la trasmissione “Phantom Singer”, un talent show in cui cantanti, ma anche attori di musical o dilettanti, che hanno ricevuto una formazione classica sono in competizione tra loro per entrare a far parte di un quartetto di musica crossover. I tre hanno dimostrato un’ottima pronuncia della lingua italiana, dando vita ad una spettacolare performance. Gli spettatori coreani hanno potuto comprendere il testo attraverso i sottotitoli nella loro lingua.

Non è tardata ad arrivare la reazione dello stesso Colapesce, attraverso una storia instagram con un frammento di video dell’esibizione del trio coreano. “Dopo il k-pop il mondo è maturo per il t-pop, il pop dei terroni“, ha, scherzosamente, scritto l’artista siciliano.