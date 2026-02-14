Una rivoluzione etica che rischia di cancellare secoli di tradizione culinaria. La proposta di legge bipartisan che mira a vietare la macellazione, la vendita e il consumo di carne equina in Italia è approdata in Parlamento, scatenando un dibattito acceso tra animalisti, ristoratori e cittadini. Se approvata, l’Italia seguirebbe l’esempio della Grecia, elevando cavalli, asini e muli allo status giuridico di animali d’affezione, proprio come cani e gatti.

La proposta: sanzioni fino a 50mila euro

Il provvedimento, che vede tra i primi firmatari esponenti di diversi schieramenti (dal Movimento 5 Stelle al PD, fino a esponenti di Forza Italia in passato), punta a colmare un vuoto normativo. Oltre al divieto di macellazione, la legge prevede l’obbligo di microchip per tutti gli equidi e sanzioni pesantissime, che potrebbero arrivare fino a 50.000 euro per chiunque continui a commercializzare carne di cavallo. L’obiettivo dichiarato dalle associazioni come Animal Equality è porre fine a una filiera spesso opaca e proteggere animali considerati ormai compagni di vita e non più “da reddito”.

L’impatto su Catania: un terremoto culturale ed economico

Se a livello nazionale il consumo è in calo, a Catania la carne di cavallo non è solo cibo: è identità. La città etnea rappresenta uno dei poli principali di questo mercato in Italia, e l’impatto di un eventuale divieto sarebbe qui più violento che altrove.

Via Plebiscito e lo Street Food: Il cuore pulsante dell’”arrusti e mangia” rischierebbe lo smantellamento. Decine di bracerie che fondano il proprio business quasi esclusivamente sulla fettina e sulla polpetta di cavallo dovrebbero riconvertirsi totalmente, con il rischio di perdere l’identità che attira migliaia di turisti ogni anno. L’economia locale: Non si tratta solo di ristorazione. Macellerie equine storiche, spesso a gestione familiare da generazioni, vedrebbero il proprio codice attività diventare illegale dall’oggi al domani. La proposta prevede fondi per la riconversione degli allevamenti, ma il passaggio per le botteghe cittadine sarebbe traumatico. Il “sacrilegio” gastronomico: Per i catanesi, la carne equina è il piatto della domenica, dello spuntino notturno, della socialità. Sostituirla con carne bovina o suina, per molti, non è solo una questione di gusto, ma la fine di un rito collettivo.

Tradizione contro etica

Il dibattito è aperto. Da una parte, la crescente sensibilità verso il benessere animale spinge per una legge che riconosca la dignità del cavallo come essere senziente. Dall’altra, le comunità locali — con Catania in prima linea — rivendicano il diritto di preservare una tradizione millenaria.

Mentre l’iter legislativo prosegue nelle commissioni, sotto l’Etna cresce l’incertezza. Il rischio è che, nel giro di pochi anni, le iconiche nuvole di fumo di via Plebiscito possano diventare solo un ricordo sbiadito, portando con sé un pezzo fondamentale della catanesità.