Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia orientale. Per l’intera giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio, la Protezione Civile ha confermato lo stato di allerta gialla su Catania e provincia. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche che richiederà massima attenzione da parte di cittadini e pendolari. Protezione Civile (Avviso n. 26041 del 10 febbraio 2026).

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Il bollettino meteo evidenzia tre rischi principali per il territorio etneo:

Piogge e Temporali: Previste precipitazioni sparse, localmente intense, che potrebbero causare allagamenti nei punti critici della città.

Venti di Burrasca: Forti raffiche provenienti dai quadranti orientali colpiranno il capoluogo, con il rischio di caduta alberi, rami o cartellonistica stradale.

Mareggiate lungo la costa: Il litorale ionico sarà interessato da un sensibile aumento del moto ondoso. Si sconsiglia di sostare nei pressi di moli, scogliere e zone esposte.

Raccomandazioni per i cittadini

L’amministrazione comunale e la Protezione Civile raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, specialmente durante i fenomeni più intensi. È consigliabile:

Limitare l’uso dei mezzi a due ruote. Evitare i sottopassi in caso di forti piogge. Mettere in sicurezza vasi e oggetti su balconi e terrazzi esposti al vento.

Monitoraggio costante

La situazione è monitorata h24 dalla sala operativa. Al momento non sono previste chiusure delle scuole, ma si invita la popolazione a consultare i canali ufficiali del Comune di Catania per eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto.