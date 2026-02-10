CATANIA – Un pareggio che sa di occasione persa. Il Catania non va oltre lo 0-0 nel turno infrasettimanale contro l’Audace Cerignola, sbattendo contro la difesa organizzata di Raffaele e contro la sfortuna. Un punto che muove la classifica, ma che allontana ulteriormente la vetta occupata dal Benevento.

La Cronaca: Il Var strozza l’urlo del Massimino

L’atmosfera delle grandi occasioni non basta ai rossazzurri per scardinare il fortino gialloblù. Il match sembrava essersi incanalato sui binari giusti al 19′ del primo tempo, quando Quaini aveva trovato la via del gol sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tuttavia, dopo il ricorso al Football Video Support (FVS), l’arbitro Di Loreto ha annullato la marcatura per un fallo ravvisato nell’area piccola, spegnendo l’entusiasmo dei 17.000 del Massimino.

Ripresa d’assalto, ma manca il guizzo

Nella seconda frazione di gioco, il Catania ha alzato il baricentro cercando di sfruttare le fasce con Casasola e gli inserimenti di Lunetta. Il Cerignola, dal canto suo, ha giocato una partita di grande sacrificio, affidandosi alle parate di un attentissimo Iliev, monumentale in almeno due occasioni su tiri ravvicinati.

I cambi di Toscano non hanno dato la scossa sperata e la stanchezza ha iniziato a farsi sentire nei minuti finali, rendendo la manovra etnea meno lucida e più frenetica.

Finale amaro: rosso per Lunetta

Oltre al danno, la beffa. In pieno recupero, il Catania perde i nervi: Lunetta viene espulso per un intervento ritenuto eccessivo dal direttore di gara. Un rosso pesante che costringerà l’esterno a saltare il prossimo delicato impegno di campionato.

Il Tabellino