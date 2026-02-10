CATANIA – Luci accese allo stadio “Angelo Massimino” per il turno infrasettimanale della 26ª giornata di Serie C. Oggi, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 18:00, il Catania di mister Toscano ospita l’Audace Cerignola in un match che profuma di alta classifica.

I rossazzurri, attualmente secondi con 51 punti, hanno l’imperativo di vincere per accorciare le distanze dalla capolista Benevento e blindare la posizione privilegiata in ottica playoff. Di fronte troveranno un Cerignola ostico, settimo a quota 38 punti, reduce da una striscia positiva e deciso a fare lo sgambetto in uno degli stadi più caldi del girone.

📺 Dove vedere la partita

La sfida del Massimino sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati ai pacchetti sportivi. Ecco le opzioni:

📋 Le Probabili Formazioni

Mister Toscano dovrebbe affidarsi al collaudato 3-4-2-1, con Jimenez e Bruzzaniti a supporto dell’unica punta Forte. Nel Cerignola, modulo speculare con l’ex Emmausso pronto a colpire in contropiede.

CATANIA (3-4-2-1): * Portiere: Dini

Difesa: Ierardi, Cargnelutti, Celli

Centrocampo: Casasola, Corbari, Quaini, Donnarumma

Trequarti: Jimenez, Bruzzaniti

Attacco: Forte

Allenatore: Domenico Toscano

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): * Portiere: Greco

Difesa: Visentin, Martinelli, Gonnelli

Centrocampo: Coccia, Paolucci, Capomaggio, Tascone, Russo

Attacco: Cuppone, Emmausso

Allenatore: Giuseppe Raffaele

🏟️ Biglietteria e Viabilità

Le porte dello stadio apriranno alle 16:30. Si prevede una massiccia affluenza (oltre 15.000 spettatori). Le autorità locali consigliano di raggiungere la zona di Piazza Spedini con largo anticipo a causa della chiusura al traffico delle vie limitrofe e della limitata disponibilità di parcheggio.