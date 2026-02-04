Fin dalle prime luci dell’alba la città di Catania ha potuto riabbracciare la sua Santa Patrona. Inizia oggi il giro esterno. Di seguito il programma della processione.

Il programma della processione

I festeggiamenti sono iniziati fin dalle prime luci dell’alba! Durante le prime ore del mattino, Piazza Duomo era gremita di gente, di turisti e soprattutto di devoti. Alle ore 6 la Messa dell’Auorora ha dato inizio al percorso senza sosta della santa patrona per le vie della città.

Il fercolo, dopo la Santa Messa, è partito da Piazza Duomo e si è diretto verso gli Archi della Marina “uscendo” dalla città attraverso la Porta Uzeda. Prima sosta presso l’edicola votiva, conosciuta come Fontanella di S. Agata, con l’offerta della cera. Alle ore 8.00 il fercolo era già arrivo a Via Dusmet, successivamente si proseguirà:

Via Calì,

Via Vittorio Emanuele II,

Piazza dei Martiri,

Via VI Aprile,

Piazza Papa Giovanni XXIII (stazione),

Viale della Libertà,

Piazza Iolanda,

Via Umberto,

Via Grotte Bianche.

Nel pomeriggio il fercolo raggiungerà piazza Carlo Alberto, fermandosi davanti al Santuario della Madonna del Carmine per un momento di preghiera. Ma uno dei momenti più attesi rimane la salita dei Cappuccini: i devoti tirano i cordoni lungo la salita che porta dalla Chiesa di Sant’Agata al Carcere alla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace, luoghi legati al martirio di Agata.

In serata la processione raggiungerà via Plebiscito, attraversando i quartieri popolari della città. Il passaggio da Porta Garibaldi, il Fortino, con i tradizionali fuochi d’artificio, segna l’avvicinarsi della fine del giro. Il rientro in Cattedrale avverrà nelle prime ore del mattino del 5 febbraio.