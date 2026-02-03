Le Carrozze del Senato: Catania apre ufficialmente i festeggiamenti di Sant’Agata con uno dei riti civili più solenni e identitari della sua storia: l’uscita delle Carrozze del Senato.

Non si tratta soltanto di un evento spettacolare, ma di un gesto che racchiude secoli di memoria istituzionale, devozione e appartenenza. Anche nel 2026, nel giorno dell’omaggio della città alla sua Patrona, le antiche berline tornano a percorrere le vie del centro storico, trasformando la città in un palcoscenico di storia viva.

Un rito civile che attraversa i secoli

Le Carrozze del Senato rappresentano il legame profondo tra le istituzioni cittadine e Sant’Agata. Sin dai secoli passati, il Senato catanese ha reso omaggio alla Patrona attraverso questo rito, che ancora oggi conserva intatta la sua forza simbolica. La loro uscita segna l’avvio del primo giorno di festa, il 3 febbraio, quando la città si riconosce nella propria storia e nella propria identità civica.

Il percorso, dal cortile del Palazzo degli Elefanti fino alla chiesa di Sant’Agata alla Fornace e poi verso la Cattedrale, è un vero e proprio attraversamento simbolico della città: un cammino che unisce potere civile e devozione religiosa, passato e presente.

Le berline settecentesche: storia in movimento

Cuore dell’evento sono le due carrozze del XVIII secolo, autentici capolavori artigianali e testimoni silenziosi della storia catanese. La più imponente è la berlina del Sindaco, una carrozza imperiale decorata con eleganti finiture dorate, interni in velluto e il tradizionale drappo rosso con gli stemmi cittadini, trainata da due cavalli bianchi.

Alle sue spalle segue la seconda berlina, più sobria nelle dimensioni ma altrettanto raffinata, priva dei drappi rossi ma ricca di intarsi e decorazioni. Insieme, le due carrozze raccontano un’idea di istituzione che non si chiude in sé stessa, ma si espone, si mostra e dialoga con il popolo lungo le strade della città.

Il corteo e la città che guarda

A rendere ancora più suggestiva la sfilata è il corteo storico in costume che accompagna le carrozze. Figuranti in abiti d’epoca, avvolti in tonalità profonde di blu cobalto e bordeaux, con parrucche bianche, ricreano l’atmosfera di una Catania barocca e cerimoniale. Il passaggio delle carrozze lungo via Etnea e nel centro storico è accolto da ali di folla compatta, in un tempo sospeso che ogni anno si rinnova.

Il suono degli zoccoli, lo scricchiolio delle ruote, il passo lento e solenne delle berline trasformano la città in una scena senza tempo, dove la memoria non è nostalgia, ma presenza viva.

Una scelta simbolica: i giovani sulla Carrozza

Nel 2026, la Carrozza del Senato si carica di un significato ulteriore. Al posto del sindaco e degli amministratori, salgono due alunne e un alunno catanesi, selezionati attraverso il progetto di educazione civica “Un gesto per Catania”, promosso dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Pubblica Istruzione.

Un gesto simbolico che rinnova la tradizione senza tradirla: le Carrozze del Senato diventano così spazio di rappresentanza delle nuove generazioni, chiamate a incarnare i valori di cittadinanza attiva, rispetto e amore per la città. Accanto ai tre studenti, sulla berlina siedono il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi e la segretaria generale del Comune Rossana Manno, mentre sulla carrozza del Senato salgono alcuni assessori dell’amministrazione.

Carrozze, fede e Giubileo agatino

L’edizione 2026 della festa si inserisce nel contesto del Giubileo agatino, che celebra il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli. In questo scenario, le Carrozze del Senato assumono un valore ancora più forte: non solo simboli istituzionali, ma segni di una città che, nei momenti più solenni, sceglie di camminare unita.

Come nel 1126, quando il ritorno delle reliquie fu celebrato con una processione penitenziale che coinvolse l’intera popolazione, anche oggi il passaggio delle carrozze richiama l’idea di una comunità compatta, capace di riconoscersi nei propri riti e nella propria storia.

Le Carrozze del Senato

Le Carrozze del Senato non sono semplici veicoli d’epoca, ma pagine di storia che ogni anno tornano a muoversi tra le strade di Catania. Nel giorno dell’omaggio a Sant’Agata, raccontano il dialogo continuo tra istituzioni e cittadini, tra memoria e futuro.

Il sindaco Enrico Trantino: “Sant’Agata non è un evento, è un’esperienza, da vivere e innamorarsi”.

E nel 2026, affidando simbolicamente quel viaggio ai più giovani, ricordano che la tradizione non è qualcosa da custodire immobile, ma un cammino da condividere.