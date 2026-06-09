A Trecastagni, in provincia di Catania, prende il via un’importante iniziativa di civiltà dedicata alla protezione degli animali. Per contrastare l’indifferenza e promuovere il rispetto della vita dei numerosi gatti randagi presenti sul territorio, sono stati installati cartelli dissuasori nelle zone a maggior rischio, accompagnati dall’attivazione di fototrappole nascoste per monitorare le aree.

Un progetto di sensibilizzazione e sicurezza

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di richiamare gli automobilisti alla prudenza, specialmente durante le ore notturne. Troppo spesso, infatti, le strade del comune etneo sono teatro di incidenti fatali che colpiscono gatti, cani e altri piccoli animali, causati da distrazione, negligenza o, nei casi più gravi, da atti dolosi.

Il progetto, promosso dal Movimento “I Trovatelli del Sud” in sinergia con il Comune di Trecastagni, vuole essere un richiamo diretto al rispetto del Codice della Strada e della Legge 544 del c.p., che punisce il maltrattamento e l’uccisione di animali.

Le parole dell’ideatore

Il progetto ha preso forma grazie all’impegno di un cittadino, che ha iniziato questo percorso già lo scorso anno con l’installazione del primo cartello in Corso Vittorio Emanuele. “È un piccolo progetto significativo – dichiara il promotore – con il quale vogliamo auspicare una maggiore attenzione nelle nostre strade, evitando così incidenti e morti evitabili”.