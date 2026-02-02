La Settima Commissione Consiliare del Comune di Catania ha promosso l’iniziativa solidale e culturale “Percorsi di Fede e Storia”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche di Catania, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, religioso e culturale della città, unendo la promozione del territorio a un concreto gesto di solidarietà.

La date per le visite e i costi

Il progetto prevede l’organizzazione di tre percorsi guidati che si svolgeranno dall’1 al 13 febbraio e che accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta dei luoghi più significativi legati alla Santa Patrona Sant’Agata, attraverso il suggestivo trittico delle chiese agatine: Sant’Agata alla Fornace, Sant’Agata al Carcere e Sant’Agata La Vetere, fino alla Cattedrale di Sant’Agata, cuore spirituale della città.

I tour avranno un costo simbolico di 5 euro a partecipante e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’ANDOS Catania Associazione Nazionale Donna Operata al Seno, a sostegno delle attività di prevenzione, assistenza e supporto alle donne operate di tumore al seno. Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente sul sito dell’Associazione Guide Turistiche di Catania, con la possibilità di scegliere le giornate e le fasce orarie disponibili. Durante i percorsi verranno inoltre mostrate immagini inedite che, tra curtigghi e vicoli della città, racconteranno la storia, la bellezza e la cultura della nostra terra, offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente su Catania.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di coniugare la valorizzazione delle nostre radici storiche e religiose con un forte messaggio di solidarietà – ha dichiarato Erika Bonaccorsi, presidente della Settima Commissione Consiliare –. Sant’Agata rappresenta l’anima più profonda della nostra città e raccontarne la storia significa rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, sostenendo al contempo una realtà importante che ogni giorno è accanto alle donne nel loro percorso di cura e rinascita”.