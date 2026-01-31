L’universtà di Catania ha deciso di stanziare un contributo economico straordinario del valore di 1000 euro, da destinare a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2025/2026 e che a causa del ciclone Harry o della frana di Niscemi hanno subito danni diretti.

L’erogazione del contributo

Il sostegno economico è stato deliberato negli scorsi giorni dagli organi di governo dell’Ateneo. E proprio come quanto accaduto diversi anni fa per il terremoto di Fleri, il contributo verrà destinato a tutte le studentesse e gli studenti che hanno subito danni alla propria abitazione di residenza o all’attività lavorativa di un componente del nucleo familiare a seguito di questi eventi catastrofici.

Si ricorda che il contributo, dopo tutte le verifiche dei requisiti e della documentazione presentata, verrà assegnato fino a un massimo di 100 studenti dell’Ateneo. In caso di ex-aequo, le domande saranno prese in considerazione in base all’ordine di arrivo. D’altronde una volta raggiunto il numero massimo di domande ammissibili, la procedura sarà chiusa!

La scadenze previste

Tutti gli studenti che vorranno accedere al contributo economico saranno tenuti a a compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo, e a presentarlo o trasmetterlo al Protocollo Generale entro il 31 marzo 2026. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: ordinanza del Sindaco del Comune di residenza o riferita all’attività lavorativa coinvolta, documentazione rilasciata dai Vigili del Fuoco; certificato di stato di famiglia, richiesto esclusivamente nei casi di danni alle attività lavorative.