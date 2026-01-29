ISEE 2026: L’ISEE 2026 rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui lo Stato valuta la condizione economica dei nuclei familiari italiani. Serve per accedere a numerosi benefici, come l’Assegno di Inclusione, l’Assegno Unico per i figli, le agevolazioni sulle tasse universitarie, i bonus sociali e molte altre prestazioni assistenziali.

L’indicatore tiene conto di redditi, patrimoni, risparmi e composizione del nucleo familiare, offrendo una fotografia complessiva della situazione economica del richiedente.

DSU e autodichiarazioni: dove nasce il rischio

La compilazione dell’ISEE 2026 avviene tramite la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), basata in larga parte su autodichiarazioni. CAF e Patronati inseriscono i dati forniti dal cittadino senza poter verificare immediatamente la loro veridicità.

Proprio questa modalità ha portato, nel tempo, alcuni contribuenti a omettere informazioni o dichiarare dati non corretti per abbassare l’indicatore e ottenere prestazioni non spettanti.

ISEE precompilato e controlli incrociati

L’introduzione dell’ISEE precompilato, che attinge direttamente alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, ha ridotto il numero di dichiarazioni mendaci, ma non le ha eliminate del tutto.

Chi pensa di poter “aggirare il sistema” deve però sapere che i controlli possono arrivare anche a distanza di anni e avere conseguenze molto pesanti.

Come funzionano i controlli INPS sull’ISEE 2026

I controlli sull’ISEE 2026 si dividono in due categorie principali:

Il controllo formale, automatico, verifica la coerenza tra i dati dichiarati nella DSU e quelli presenti nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria.

automatico, verifica la coerenza tra i dati dichiarati nella DSU e quelli presenti nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria. Il controllo sostanziale, invece, viene effettuato in modo selettivo dalla Guardia di Finanza e analizza il reale tenore di vita del nucleo familiare, andando oltre i numeri dichiarati.

Cosa succede se dichiari il falso

Chi viene scoperto a dichiarare il falso nell’ISEE 2026 perde immediatamente tutte le agevolazioni ottenute. Non solo: è obbligato a restituire integralmente le somme percepite indebitamente, fino a un massimo di cinque anni precedenti.

Per prestazioni continuative, come assegni mensili o riduzioni applicate per più anni, l’importo da restituire può diventare molto elevato.

Le conseguenze penali: quando scatta il reato

Dichiarare il falso nell’ISEE 2026 non è solo una violazione amministrativa. Se viene dimostrata la volontarietà dell’inganno, si configura il reato di truffa ai danni dell’INPS e di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.

Le pene previste vanno dalla reclusione da sei mesi a tre anni, oltre a una sanzione pecuniaria che può arrivare a 1.032 euro. Queste sanzioni si sommano alla restituzione delle somme e alla perdita definitiva del beneficio.

Per quanti anni possono verificare l’ISEE 2026

Uno degli aspetti più delicati riguarda i tempi dei controlli: