Niscemi è in piena emergenza a causa della frana che ha causato lo sfollamento di circa 1.500 persone. Nel comune della provincia Nissena oggi è arrivata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, atterrata in aereo a Catania per poi, con un elicottero, sorvolare le zone colpite dal ciclone Harry e fare tappa proprio a Niscemi.

Il sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno hanno accolto la premier al Municipio. Presente anche il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina, e il deputato di Avs Angelo Bonelli.

La frana, lunga 4 chilometri, ancora non si arresta e molti sfollati non rientreranno più nelle loro abitazioni. “Una situazione senza precedenti – ha dichiarato il presidente della Regione Schifani –, ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche, cosa che stiamo facendo. Studieremo un piano urbanistico di ricostruzione parziale di quella struttura, lontana dalla frana. Le risorse le individueremo, c’è tutta la buona volontà”.

Seguiranno nuovi aggiornamenti, dopo la visita odierna della premier Giorgia Meloni.