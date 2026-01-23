Assunzioni ALES: Nuove opportunità di lavoro in ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A., società “in house” del Ministero della Cultura (MiC) che opera a supporto della valorizzazione e gestione del patrimonio culturale italiano. L’azienda ha avviato una serie di selezioni pubbliche finalizzate all’assunzione di diverse figure professionali, con impiego presso musei, siti culturali e uffici amministrativi distribuiti su più regioni.

Le scadenze per presentare domanda sono fissate tra il 27 e il 30 gennaio 2026, a seconda del profilo scelto.

Posti di lavoro in ALES nei beni culturali

ALES ha pubblicato 11 bandi di selezione, rivolti a candidati diplomati e laureati con esperienza professionale specifica. Le assunzioni prevedono contratti a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato secondo la normativa vigente.

Le sedi di lavoro sono situate in:

Emilia-Romagna

Lombardia

Lazio

Toscana

Friuli Venezia Giulia

Veneto

Alcune selezioni sono riservate alle categorie protette ai sensi della Legge 68/1999.

Assunzioni ALES: i bandi attivi

Tra i profili ricercati figurano:

Addetti alla segreteria tecnica

Addetti al supporto amministrativo (gare e appalti)

Geometri per il monitoraggio dei lavori

Addetti alle visite didattiche (lingua inglese)

Specialisti area legale amministrativa

Addetti all’amministrazione del personale

Addetti alla progettazione e rendicontazione di opere pubbliche

Ogni bando indica sede di lavoro, requisiti dettagliati e modalità di candidatura.

Requisiti richiesti per lavorare in ALES

I requisiti variano in base al profilo, ma in generale includono:

Titolo di studio coerente (diploma o laurea)

Esperienza lavorativa pregressa nel ruolo

Conoscenze informatiche e, in alcuni casi, dei sistemi di protocollo

Buona conoscenza della lingua inglese per i profili a contatto con il pubblico

Esperienza in progetti con la Pubblica Amministrazione o società in house

Per i profili riservati, è obbligatoria l’appartenenza alle categorie protette.

Come si svolge la selezione ALES

La procedura selettiva si articola in due fasi:

Screening dei curriculum vitae, con verifica del possesso dei requisiti richiesti Colloquio tecnico-motivazionale, volto ad approfondire competenze professionali, esperienza, motivazione e attitudini personali

Le candidature devono essere presentate esclusivamente secondo le modalità indicate nei singoli avvisi pubblici, disponibili sul sito ufficiale di ALES. È fondamentale rispettare le scadenze previste per ciascun profilo.