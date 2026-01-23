Assunzioni ALES: Nuove opportunità di lavoro in ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A., società “in house” del Ministero della Cultura (MiC) che opera a supporto della valorizzazione e gestione del patrimonio culturale italiano. L’azienda ha avviato una serie di selezioni pubbliche finalizzate all’assunzione di diverse figure professionali, con impiego presso musei, siti culturali e uffici amministrativi distribuiti su più regioni.
Le scadenze per presentare domanda sono fissate tra il 27 e il 30 gennaio 2026, a seconda del profilo scelto.
Posti di lavoro in ALES nei beni culturali
ALES ha pubblicato 11 bandi di selezione, rivolti a candidati diplomati e laureati con esperienza professionale specifica. Le assunzioni prevedono contratti a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato secondo la normativa vigente.
Le sedi di lavoro sono situate in:
- Emilia-Romagna
- Lombardia
- Lazio
- Toscana
- Friuli Venezia Giulia
- Veneto
Alcune selezioni sono riservate alle categorie protette ai sensi della Legge 68/1999.
Assunzioni ALES: i bandi attivi
Tra i profili ricercati figurano:
- Addetti alla segreteria tecnica
- Addetti al supporto amministrativo (gare e appalti)
- Geometri per il monitoraggio dei lavori
- Addetti alle visite didattiche (lingua inglese)
- Specialisti area legale amministrativa
- Addetti all’amministrazione del personale
- Addetti alla progettazione e rendicontazione di opere pubbliche
Ogni bando indica sede di lavoro, requisiti dettagliati e modalità di candidatura.
Requisiti richiesti per lavorare in ALES
I requisiti variano in base al profilo, ma in generale includono:
- Titolo di studio coerente (diploma o laurea)
- Esperienza lavorativa pregressa nel ruolo
- Conoscenze informatiche e, in alcuni casi, dei sistemi di protocollo
- Buona conoscenza della lingua inglese per i profili a contatto con il pubblico
- Esperienza in progetti con la Pubblica Amministrazione o società in house
Per i profili riservati, è obbligatoria l’appartenenza alle categorie protette.
Come si svolge la selezione ALES
La procedura selettiva si articola in due fasi:
- Screening dei curriculum vitae, con verifica del possesso dei requisiti richiesti
- Colloquio tecnico-motivazionale, volto ad approfondire competenze professionali, esperienza, motivazione e attitudini personali
Le candidature devono essere presentate esclusivamente secondo le modalità indicate nei singoli avvisi pubblici, disponibili sul sito ufficiale di ALES. È fondamentale rispettare le scadenze previste per ciascun profilo.