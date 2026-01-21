Concorsi pubblici: i mesi di gennaio e febbraio 2026 offrono importanti opportunità di lavoro pubblico in Sicilia. Saranno infatti aperti numerosi concorsi pubblici che prevedono complessivamente circa 600 nuove assunzioni. I bandi coinvolgono diverse amministrazioni ed enti locali della regione! Le opportunità saranno sia a chi possiede un diploma che una laurea triennale o magistrale, ma anche a persone con la licenza media, offrendo così possibilità lavorative ad una più ampia gamma di persone. Di seguito i concorsi pubblici ai quali poter inviare domanda.

Concorsi pubblici, posti per 322 funzionari

La Regione Siciliana ha aperto nuovi concorsi volti alla copertura di circa 322 posti da Funzionari, con contratti a tempo indeterminato. Le posizioni disponibili riguardano diversi profili professionali, tra cui specialisti amministrativi, informatici, tecnici, archeologi e altre figure che saranno impiegate in vari Enti della regione. Chi è interessato a partecipare può presentare la propria domanda entro il 6 febbraio 2026.

Concorsi pubblici, Esa Sicilia posti per diplomati e funzionari

L’Ente Sviluppo Agricolo (ESA) ha bandito un concorso per la selezione di assistenti e funzionari da impiegare in Sicilia, con 12 posti a disposizione a tempo indeterminato. Possono partecipare alla selezione candidati con diploma o laurea, offrendo opportunità a profili di diverse qualifiche. Il concorso rappresenta un’importante occasione di ingresso nel settore pubblico, con contratti stabili e a contratto indeterminato. Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 30 gennaio 2026. Una volta superato il concorso, i vincitori verranno assegnati a vari incarichi all’interno dell’ESA, in base alle specifiche competenze richieste.

Concorsi pubblici, posti per diplomati e laureati INPS

È stato indetto il concorso INPS per la selezione di 248 assistenti informatici, di cui 9 posti disponibili in Sicilia. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e il concorso è rivolto a diplomati. Gli interessati devono presentare la domanda entro il 28 gennaio 2026. Inoltre, è stato pubblicato anche il bando per 26 assistenti tecnici, con un posto in Sicilia, destinato a diplomati tecnici. Anche per questa selezione, le assunzioni sono a tempo indeterminato, e la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 21 gennaio 2026.

Gli altri concorsi ai quali poter inviare domanda sono: