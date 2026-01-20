Per la giornata di oggi le previsioni meteo peggioreranno drasticamente e anche oggi, in gran parte della Sicilia, è stata diramata l’allerta rossa. Arriva quindi l’ordinanza del sindaco Enrico Trantino per la chiusura di scuole e attività commerciali. Stessa misura di chiusura delle scuole e altre strutture in tutti i capoluoghi delle nove province, oltre che in gran parte dei comuni dal momento che la parte orientale dell’isola si prepara a fronteggiare condizioni metereologiche avverse.

Di seguito le linee di trasporti pubblici sospese

Sospese corse tratte ferroviarie

Fce Catani, a seguito dell’emanazione dell’allerta meteo di codice rossa, diramata dalla Protezione Civile Regione, comunica la sospensione del servizio ferroviario extraurbano. Nello specifico per la giornata odierne, i treni 2, 3, 10, 11, 16 e 17 saranno sostituiti con autobus aziendali. Per quanto concerne il servizio urbano della Metropolitana e i servizi delle autolinee non scolastiche saranno regolarmente operativi.

Sarà sospesa anche la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Siracusa-Caltanissetta e sulla Catania-Caltagirone. Previste modifiche all’offerta ferroviaria sulla Messina-Catania-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Piraineto-Trapani.

Le variazioni delle linee Amts

Inoltre, a causa dell’allerta rossa, oggi alcuni autobus dell’AMTS subiranno modifiche alle tratte. Nello specifico:

Linea 434 : in andata giunti in viale Libertà, si prosegue per viale V. Veneto, via Duca degli Abruzzi, viale M. Polo, via Acicastello, via Nazionale (SS.114), via Livorno, via Provinciale, Piazza Scuole di Acitrezza; di ritorno Piazza Scuole di Acitrezza, via Provinciale, via Livorno, via Nazionale (SS.114), Viale M. Polo, via Duca degli Abruzzi, viale V. Veneto, Corso Italia, percorso regolare;

: in andata giunti in viale Libertà, si prosegue per viale V. Veneto, via Duca degli Abruzzi, viale M. Polo, via Acicastello, via Nazionale (SS.114), via Livorno, via Provinciale, Piazza Scuole di Acitrezza; di ritorno Piazza Scuole di Acitrezza, via Provinciale, via Livorno, via Nazionale (SS.114), Viale M. Polo, via Duca degli Abruzzi, viale V. Veneto, Corso Italia, percorso regolare; Circolare 935: giunti in viale Libertà, si prosegue per viale V. Veneto, via Duca degli Abruzzi, viale M. Polo, via Acicastello, via Caruso; di ritorno Viale M. Polo, via Duca degli Abruzzi, viale V. Vene-to, Corso Italia, percorso regolare;

giunti in viale Libertà, si prosegue per viale V. Veneto, via Duca degli Abruzzi, viale M. Polo, via Acicastello, via Caruso; di ritorno Viale M. Polo, via Duca degli Abruzzi, viale V. Vene-to, Corso Italia, percorso regolare; Circolare 948: giunto in piazza S.M. della Guardia, via Duca degli Abruzzi, viale M. Polo, via Acica-stello, via Caruso; di ritorno giunto in viale M. Polo, via Duca degli Abruzzi, viale V. Veneto, viale G. D’Annunzio, percorso regolare;

giunto in piazza S.M. della Guardia, via Duca degli Abruzzi, viale M. Polo, via Acica-stello, via Caruso; di ritorno giunto in viale M. Polo, via Duca degli Abruzzi, viale V. Veneto, viale G. D’Annunzio, percorso regolare; Circolare 241: giunto in via Battello, via Messina, viale Ulisse, torna indietro, Via Barraco, Via A. De Gasperi, percorso regolare.

giunto in via Battello, via Messina, viale Ulisse, torna indietro, Via Barraco, Via A. De Gasperi, percorso regolare. Circolare 438: sospesa;

Circolare D: sospesa.

In ultimo si comunica la chiusura per l’intera giornata del Parcheggio Borsellino.